Sjuksköterska till nystartad enhet med inriktning demens
2025-10-28
Duvbopark är ett tryggt och aktivt boende som ligger i ett grönt och lummigt område i Duvbo, nära Sundbybergs centrum och består av fem våningar med sammanlagt 64 lägenheter. Sundbyberg stads äldreomsorg är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning.
Utöver vårdpersonal arbetar kvalitetssamordnare, vaktmästare och aktivitetsledare hos oss samt vi har tillgång till vårdhund och musikterapeut.
Till vår verksamhet söker vi nu en leg.sjuksköterska med specialistkompetens i demensvård. Det här är en roll för dig som är driven och vill forma den moderna äldreomsorgen genom att vara med och starta upp en ny enhet för äldre med demensdiagnos som kommer att bestå av korttidsplatser och lägenheter för permanent vård.
Vi kan erbjuda dig
• Ett självständigt arbete där du kan utforma dina arbetsdagar under eget ansvar.
• Måndag till fredag dagtid med tjänstgöring var femte helg.
• Möjlighet till kompetensutveckling ex arbetsledarskapsutveckling, förskrivningsrätt.
• Stöd av lätt tillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor från vårt kvalitetsledningssystem som underlättar dina arbetsuppgifter.
• Trygg och närvarande ledning med korta beslutsvägar.
• Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med mycket humor, arbetsglädje och gemenskap.
• Möjlighet att semesterväxla för fler semesterdagar.
• Friskvårdsbidrag.
Vi söker Dig som är initiativrik, noggrann, nyfiken och ansvarstagande samt har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga med ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du är prestigelös och ser lösningar i stället för problem och lägger stor vikt på att vara "serviceminded". Att Du vill arbeta salutogent är en förutsättning.
Som sjuksköterska kommer du att vara omvårdnadsansvarig för 12 omsorgstagare och utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du har en arbetsledande roll där det är av viktigt att skapa ett team tillsammans med omsorgspersonalen, för att kunna erbjuda omsorgstagarna en patientsäker och personcentrerad vård med fokus på en meningsfull och värdig dag utifrån deras önskemål och behov.
Övriga arbetsuppgifter är planera och driva utvecklingsprojekt tillsammans med vår kvalitetssamordnare och omsorgspersonal, handleda och stödja studenter, omsorgstagare, anhöriga och omsorgspersonal. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar och ser fram emot att du kompletterar oss med dina erfarenheter och kompetenser.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med dokumenterad specialistkompetens i demensvård med några års erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du frågor? Kontakta Suzanne Myrland, bitr.enhetschef, mob: 070-087 68 31.
Sista ansökningsdag är 2025-11-27. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Vi kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret (beställs själv från polisen)
Intervjuer sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Friskvård och möjlighet till semesterväxling
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
