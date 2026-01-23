Sjuksköterska till nyöppnad vårdcentral Vårdcentralen Drottninggatan 10
2026-01-23
Vi söker en sjuksköterska till vår nyöppnade vårdcentral i Linköping. Du får en viktig roll i teamet med ansvar för mottagningsarbete, bedömningar och patientkontakt i nära samverkan med läkare och undersköterskor.
Hos oss värderas struktur, kvalitet och gott samarbete högt.
Vi erbjuder:
Ett sammansvetsat team och tydliga rutiner
Arbete med varierande och meningsfulla uppgifter
En arbetsmiljö med fokus på trygghet och professionalism
Meriterande:
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga
noggrann
Trivs med ansvar och strukturerade arbetsdagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: johannes@vardcentralen.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellacare AB
(org.nr 559297-6616)
Drottninggatan 10 (visa karta
)
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Drottninggatan Jobbnummer
9700222