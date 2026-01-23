Sjuksköterska till nyöppnad vårdcentral Vårdcentralen Drottninggatan 10

Ellacare AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-01-23


Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ellacare AB i Linköping

Vi söker en sjuksköterska till vår nyöppnade vårdcentral i Linköping. Du får en viktig roll i teamet med ansvar för mottagningsarbete, bedömningar och patientkontakt i nära samverkan med läkare och undersköterskor.

Hos oss värderas struktur, kvalitet och gott samarbete högt.

Vi erbjuder:
Ett sammansvetsat team och tydliga rutiner
Arbete med varierande och meningsfulla uppgifter
En arbetsmiljö med fokus på trygghet och professionalism

Meriterande:

Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga

noggrann
Trivs med ansvar och strukturerade arbetsdagar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: johannes@vardcentralen.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ellacare AB (org.nr 559297-6616)
Drottninggatan 10 (visa karta)
582 25  LINKÖPING

Arbetsplats
Vårdcentralen Drottninggatan

Jobbnummer
9700222

Prenumerera på jobb från Ellacare AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ellacare AB: