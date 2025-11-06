Sjuksköterska till Nykvarns kommun
Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Nykvarn Visa alla sjuksköterskejobb i Nykvarn
2025-11-06
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Nykvarn
, Södertälje
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till äldreboende, LSS och socialpsykiatri till Nykvarns kommun
Plats: Nykvarns kommun
Omfattning: Heltid / enligt överenskommelse
Start: Omgående - Slutdatum: 2026-01-31
Vi söker en driven och engagerad sjuksköterska som vill göra verklig skillnad i människors vardag!
Här får du chansen att arbeta brett inom äldreboende, LSS och socialpsykiatri, där din kompetens och ditt engagemang verkligen uppskattas. Du får ett meningsfullt uppdrag i en trygg och välkomnande organisation med fokus på kvalitet, samarbete och individens behov.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk sjuksköterskelegitimation
Minst två års erfarenhet av arbete inom området och målgruppen
Goda kunskaper i lagstiftning och relevanta kurser för uppdraget
God datorvana, särskilt i Officepaketet och Procapita (journalsystem)
Du kan tala, skriva och förstå svenska obehindrat för att kommunicera med patienter, kollegor och dokumentera korrekt
B-körkort
Vi söker dig som
Är självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Har ett genuint engagemang för människor och god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta i en varierad och utvecklande miljö
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9591545