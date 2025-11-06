Sjuksköterska till Nykvarns kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Nykvarn
2025-11-06


Sjuksköterska till äldreboende, LSS och socialpsykiatri till Nykvarns kommun

Plats: Nykvarns kommun
Omfattning: Heltid / enligt överenskommelse
Start: Omgående - Slutdatum: 2026-01-31

Vi söker en driven och engagerad sjuksköterska som vill göra verklig skillnad i människors vardag!
Här får du chansen att arbeta brett inom äldreboende, LSS och socialpsykiatri, där din kompetens och ditt engagemang verkligen uppskattas. Du får ett meningsfullt uppdrag i en trygg och välkomnande organisation med fokus på kvalitet, samarbete och individens behov.

2025-11-06

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk sjuksköterskelegitimation

Minst två års erfarenhet av arbete inom området och målgruppen

Goda kunskaper i lagstiftning och relevanta kurser för uppdraget

God datorvana, särskilt i Officepaketet och Procapita (journalsystem)

Du kan tala, skriva och förstå svenska obehindrat för att kommunicera med patienter, kollegor och dokumentera korrekt

B-körkort

Vi söker dig som

Är självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll

Har ett genuint engagemang för människor och god samarbetsförmåga

Trivs med att arbeta i en varierad och utvecklande miljö

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9591545

