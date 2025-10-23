Sjuksköterska till Nykvarns hälso- och sjukvård
Nykvarns Kommun / Sjuksköterskejobb / Nykvarn Visa alla sjuksköterskejobb i Nykvarn
2025-10-23
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nykvarns Kommun i Nykvarn
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Hälso- och sjukvårdsorganisationen är belägen på Lugnets äldreboende i Nykvarn och har ansvar för patienterna som bor på det särskilda boendet Lugnet samt LSS-, SoLservice- och psykiatriboendena. Ansvaret sträcker sig även över gästerna på kommunens dagliga verksamheter inom LSS-området samt dagverksamhet inom SoL under deras vistelse på dessa dagtid.
I dagsläget består organisationen av fyra sjuksköterskor, två sjukgymnaster och en arbetsterapeut.
Sjuksköterska till Nykvarns hälso- och sjukvårdPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Välkommen till vår fantastiska lilla grupp av sjuksköterskor i Nykvarn. Här arbetar du som sjuksköterska inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Ditt ansvar som sjuksköterska inom kommunal sjukvård är att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård för våra äldre på särskilt boende samt vuxna inom funktionsvariationsområdet. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra resultat, vi arbetar tillsammans med flera professioner och har alltid patienten i fokus. Patientcentrerat arbete är naturligt för dig och du sprider positivitet omkring dig. Som person är du flexibel och ansvarstagande, har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter självständigt och lägger tillsammans med dina kollegor upp arbetet för att verksamheten ska fungera optimalt.
Vi lyfter varandra och vår verksamhet genom att fokusera på varje individs styrka. Som sjuksköterska är det naturligt för dig att handleda omvårdnadspersonal i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god vana vid att dokumentera.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk legitimation som sjuksköterska.
Har arbetat minst 2 år som sjuksköterska.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Har god vana av dokumentation.
Har B-körkort.Så ansöker du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kan för denna befattning komma att ske löpande innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Läs mer här
Vår hemsidahttps://nykvarn.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2025:038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
(org.nr 212000-2999) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Eriksson, Linnéa linnea.eriksson@nykvarn.se Jobbnummer
9570255