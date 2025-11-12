Sjuksköterska till nya mottagningar i Västervik & Vimmerby
2025-11-12
Doktor24, numera en del av Doktor.Se-gruppen, är en av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare. Med värme och omtanke som ledord låter vi den digitala och fysiska vården samarbeta för att kunna erbjuda högkvalitativ och tillgänglig vård till våra patienter. Vi är ett vård- och vaccinationsbolag som strävar mot att skapa smart och smidig vård, för ett liv i hälsa. Är du sjuksköterska och söker ett flexibelt arbete inom vaccinationsverksamhet? Vi söker nu en engagerad och pålitlig sjuksköterska för en tillsvidareanställning till våra nya vaccinationsmottagningar i Västervik och Vimmerby.
Det här är en roll för dig som trivs med variation och vill bidra till en viktig samhällsinsats. Du kommer att arbeta i en ambulerande tjänst på två av våra nya mottagningar i Västervik samt Vimmerby, vilket ger en omväxlande arbetsvardag med möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Vi söker dig som är initiativrik, trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där samarbete och professionellt bemötande står i centrum. Om rollen
Som sjuksköterska hos Doktor24 blir du en viktig del av vår vaccinationsverksamhet.. Du kommer att arbeta på vår vaccinations mottagning, där du självständigt ansvarar för att ge rådgivning, utföra vaccinationer och säkerställa en trygg och professionell upplevelse för våra kunder.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Ansvarsfull och trygg som person
Intresse och vana av att vaccinera samt kunna hantera högt tempo
Empatisk, lyhörd och tydlig i patientmötet
Flexibel och serviceinriktad med ett patientfokuserat arbetssätt
Självständig, noggrann och kunna fatta snabba och korrekta beslut
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av vaccinationer
Erfarenhet från reserådgivning och resevaccinationer är meriterande
Vi erbjuder dig
Som sjuksköterska hos Doktor24 får du en central och självständig roll med stort ansvar och förtroende. Du är med och driver vår vaccinationsverksamhet framåt genom att dagligen möta patienter med trygghet och professionalism. Här kombineras kliniskt arbete med utvecklingsmöjligheter, och du blir en nyckelperson i att säkerställa en hög kvalitet i mötet med varje kund.
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag
Digital utbildning i vår digitala akademi Learning24
En arbetsplats som rankats topp 5 av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser för sjuksköterskor enligt den senaste undersökningen från Vårdföretagarna!
Mer praktiska detaljer Vi ser gärna att du kan börja 26/2 2026, men vi är självklart flexibla och tar hänsyn till eventuell uppsägningstid och dina önskemål.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 %, 4-5 dagar per vecka.
Arbetet sker på plats vid våra vaccinationsmottagningar.
Arbetstider är förlagda på vardagar mellan 08:45-17:15
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb.
Doktorse Nordic AB
