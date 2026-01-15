Sjuksköterska till ny vårdcentral i centrala Göteborg
Meliva AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Göteborg
, Härryda
, Borås
, Halmstad
, Haninge
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till Meliva VC/BVC Masthuggskajen - Välkommen till Meliva
Vill du arbeta i ett nytt värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Meliva VC/BVC Masthuggskajen är en vårdcentral där du får möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor - i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad primärvård där patientens behov alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Meliva VC/BVC Masthuggskajen är en vårdcentral under utveckling, allt eftersom vi växer sätter vi vårt arbetssätt tillsammans. Vi ser till hela patienten och är drivande i att arbeta hälsofrämjande. Primärvård innebär bred verksamhet och idag har vi BVC, äldre-, diabetes-, astma KOL och klimakteriemottagning.
Har du intresse av att arbeta vår Drop-in mottagning? Här arbetar vi alla såväl sjuksköterskor som läkare och distriktssköterskor, i nära samarbete. Vi önskar möta våra patienters behov på bästa sätt med en hög tillgänglighet. Vi behöver dig som gillar att arbeta i team och lätt kan ställa om mellan dina arbetsuppgifter. Med en nystartad vårdcentral krävs flexibilitet, ett utvecklingsfokus med hög patientsäkerhet.
Vi söker en sjuksköterska med brinnande intresse för Drop-in, som möter våra patienter helhjärtat i såväl psykiska som fysiska besvär.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården där både telefonrådgivning, mottagningsarbete och digitala patientmöten ingår. Arbetet innefattar både akuta och planerade besök samt samverkan med hemsjukvården vid behov.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömning och rådgivning via telefon, chatt och videomöte
Drop-in arbete samt stöttning av läkarens mottagningsarbete
Astma KOL mottagning
Sårvård, vaccinationer, livsstilsrådgivning och kronikersamordning
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande
Aktivt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Delaktighet i digital vårdutveckling - "digitalt när det går, fysiskt när det behövs"
Flexibla arbetstider och trivsam arbetsmiljö med närhet till kollektivtrafik
Friskvård under arbetstid
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet från primärvård
Har intresse för astma/KOL
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och digitala vårdformer
Meriterande: tidigare primärvårdsarbete, Astma-KOL ssk, KBT terapeut, erfarenhet av akut omhändertagande och hälsosamtal.
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Meliva VC/BVC Masthuggskajen, Första Långgatan 16 i Göteborg
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Susanne Hallner
Roll: Verksamhetschef
Mail: susanne.hallner@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.weselect.com/
Första Långgatan 16 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva VC/BVC Masthuggskajen Jobbnummer
9686449