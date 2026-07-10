Sjuksköterska till ny preoperativ avdelning, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-10
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
I ett led att stärka upp vården och optimera resursanvändningen på Falu Lasarett är ambitionen att skapa en sammanhållen pre- och postoperativ avdelning där samtliga patienter som ska genomgå en operation på Centraloperation eller ÖNH operation samlas på ett ställe för att säkerställa en högkvalitativ och patientsäker vård före och efter operation. Avdelningens öppettider kommer att vara mån-fre 7-20. Detta innefattar patienter från Kirurg-, Ortoped- och Öronkliniken. Den preoperativa avdelningen kommer att tillsammans med den postoperativa avdelningen tillhöra Op/An/Iva-kliniken. Till Op/An/Iva-kliniken hör också IVA, Dagkirurgen, Centraloperation, Anestesimottagningen och Sterilcentralen.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Var med och bygg upp vår preoperativa avdelning!
Vill du vara med från start och skapa något nytt tillsammans med engagerade kollegor? Är du en person som vill vara med och utforma rutiner, arbetsmiljö och arbetssätt för att bygga upp en avdelning med hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö?
Nu söker vi sjuksköterskor som vill bli en del av vår nystartade preoperativa avdelning.
Hos oss får du en viktig roll i att förbereda patienter inför operation inom kirurg-, ortoped- och öronkliniken. Du blir en del av ett team där patienten alltid står i centrum och där vi tillsammans skapar en trygg, säker och välplanerad vård inför operation.
Vi tänker oss en avdelning med:
En arbetsmiljö där trivsel och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Ett positivt arbetsklimat där vi stöttar och inspirerar varandra.
Ett nära samarbete med kollegor från olika professioner för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Vi söker dig som:
Är positiv, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Är flexibel och trivs i en verksamhet under utveckling och i varierande tempo.
Är lösningsfokuserad och ser möjligheter i vardagens utmaningar.
Är vänlig, lyhörd och har ett professionellt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor.
Tycker om att samarbeta och vill bidra till att bygga en stark teamkänsla.
Möjlighet till rotation till den postoperativa avdelningen eller vårdavdelningar kommer att finnas i framtiden.KvalifikationerKvalifikationer
Leg sjuksköterska med några års erfarenhet
Viss vana av övervakning av vitala funktioner
Meriterande:
Vana från pre eller postoperativt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan redan i dag!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Matilda Hillerbrand Matilda.Hillerbrand@regiondalarna.se 076-695 02 34 Jobbnummer
9999789