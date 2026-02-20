Sjuksköterska till ny korttidsverksamhet
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-02-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej!Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som sjuksköterska hos oss i Luleå kommun.
Vi står inför en spännande förändringsresa där vår grupp växer och vi har siktet inställt på att bygga en sammanhållen korttidsverksamhet för framtiden. Slutmålet är att samla all korttidsverksamhet på Örnen i centrala Luleå, som just nu genomgår en omfattande renovering och planeras att öppna under våren 2027.
Under tiden som Örnen färdigställs kommer en tillfällig korttidsverksamhet att bedrivas med fasta avlastningsplatser och beredskapsplatser. Den exakta placeringen är ännu inte beslutad, då fackliga förhandlingar och politiska beslut återstår.
I denna uppstartsfas söker vi en sjuksköterska som vill ta en viktig och central roll i verksamheten. Du kommer initialt att vara ensam sjuksköterska i uppdraget, i nära samverkan med andra professioner. När korttidsverksamheten på Örnen öppnar blir du en del av ett större team sjuksköterskor och en växande verksamhet med tydlig struktur och gemensamt arbetssätt.
Det här är en tjänst för dig som trivs i förändring, gillar att vara med från början och vill bidra till att bygga något långsiktigt - tillsammans med oss.
Om du är intresserad av att flytta till Luleå finns möjlighet till flyttbidrag.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett stimulerande och varierande arbete med omvårdnadsansvar för patienter i korttidsverksamheten. Du arbetar i nära samverkan med olika yrkesprofessioner, både internt och externt.
I rollen ingår bland annat att:
• planera, genomföra och följa upp vårdinsatser
• ansvara för dokumentation enligt gällande lagstiftning
• hantera läkemedel
• delegera och följa upp delegerade arbetsuppgifter
• handleda och stödja vårdpersonal samt patienterKvalifikationer
Du som söker ska ha ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med patienter som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
Vidare söker vi dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har god medicinsk kompetens
• Har god digital kompetens
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg
• Gått en specialistutbildning med inriktning distriktsköterska eller vård av äldre
Som person är du samarbetsorienterad, flexibel och lösningsorienterad. Vi lägger stort fokus på dina personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sofie Nyström 0920-45 30 00 Jobbnummer
9753413