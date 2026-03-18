Sjuksköterska till njurmottagningen (vikariat)
Dialys- och njurmottagningen medicinkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vi behöver förstärka vårt team då en kollega ska vara föräldraledig. Du får möjlighet att prova mottagningsarbete under en längre tid.
Vill du arbeta självständigt i en engagerad och tvärprofessionell miljö, med ansvar för egna patienter, då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
På vår njurmottagning arbetar sjuksköterskorna i nära samarbete med läkarna.
Vår verksamhet präglas av högt engagemang, professionalitet och ett gott kollegialt stöd. Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag - fredag, 40 tim/vecka, vilket skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete som njursviktssjuksköterska med egen mottagningsverksamhet inom njurmedicin. Du möter patienter och deras anhöriga i individuella samtal och ansvarar för planering, uppföljning och omvårdnad.
Du har en central roll i patientens vårdkedja och bidrar aktivt till kvalitet och kontinuitet i den njurmedicinska vården.
I rollen ingår även telefonrådgivning och informationsgivning, bemanning av TeleQ och rapportering i kvalitetsregister.
Dina kollegor finns alltid nära och stöttar tillsammans med läkarna och övriga yrkesprofessioner.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med några års yrkeserfarenhet.
Erfarenhet av mottagningsarbete och/eller arbete med njursviktspatienter är meriterande.
Vi värdesätter att du:
• Är trygg i att arbeta självständigt
• Har god samarbetsförmåga
• Är strukturerad och ansvarstagande
• Har ett professionellt och empatiskt bemötande
• Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Längre vikariat för medarbetare som ska vara föräldraledig.
Tjänstgöringsgrad 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Anne Kuusikoski telefonnummer 073-867 45 57.
Fackliga företrädare Linda Jansson, 016-10 32 16.
Kom och jobba hos oss på Njurmottagningen, Mälarsjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-124".
