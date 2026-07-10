Sjuksköterska till Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus
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2026-07-10
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Vårt anställningserbjudande
I Sverige beräknas 10 % av befolkningen ha någon form av njursjukdom; det är en av de stora folksjukdomarna. Njurkliniken är en av de största njurklinikerna i Sverige. Vi erbjuder komplett njurmedicinsk specialistvård av hög kvalitet och etablerad forskning under ett tak. Vi har ett mycket gott rykte och en verksamhet som vi är stolta över. Nu har du som erfaren sjuksköterska möjlighet att bli en del av den specialiserade njurmedicinska slutenvården. På vår avdelning vårdar vi patienter med akuta och kroniska njursjukdomar. Vårdtiden är 4–5 dygn i snitt.
Njurmedicin är en spännande specialitet som har både spets och bredd. Hos oss finns allt från tekniktunga enheter med dialys till högspecialiserad behandling av kroniskt njursjuka. Därför kan du utvecklas länge här. Kanske är det en av anledningarna till att våra medarbetare ofta väljer att stanna på vår klinik.
Du får samarbeta med erfarna, högkompetenta kollegor och närvarande, lyhörda chefer. Samarbetet mellan olika professioner är mycket gott. Genom bra rutiner, struktur och tydlighet kan du känna dig trygg och stolt i ditt arbete. Vi uppmuntrar engagemang och delaktighet, både hos dig som medarbetare och hos våra patienter.
Vi erbjuder även:
• Individuellt introduktionsprogram under 4–5 veckor
• En personligt anpassad inskolning efter dina tidigare erfarenheter och behov
• Plats i team som ser till att alla mår bra på jobbet och lyckats med sina uppdrag och där du får kontinuerligt stöd från våra erfarna sjuksköterskor
• Inskolning inom ett specifikt kunskapsområde där du erhåller kompetens att utföra peritonealdialys
• Kompetensutveckling inom njurmedicin där vår egen kompetensstege visar både möjligheter och förutsättningar
• Klinikövergripande utvecklingsdagar och utbildningsdagar för avdelningen
• Handledarutbildning 7,5 högskolepoäng och/eller njurmedicin utbildning 15 hp
• Möjlighet till randning på avdelningar med inriktning diabetes/endokrin, gastro/tarm och lungmedicin
• Möjlighet att få personalbostad under en viss tid.
• Friskvårdbidrag 5000 kr
Allt om dina förmånerPubliceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för omvårdnaden i vårdlag tillsammans med en undersköterska, en underläkare och en överläkare.
Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av akut och kronisk njursvikt samt vid vård i livets slutskede.
Anemibehandling, behandling av infektioner, metabola rubbningar, elektrolytrubbningar, hypertoni och handläggning av uremiska symtom är vanligt förekommande. Våra patienter har ofta en samsjuklighet, vården är komplex och kontakten med vården blir ofta livslång.
Möt en av våra fantastiska medarbetare på Njurmedicinska kliniken via filmen nedan:
Jobba på njurmedicin, Danderyds sjukhus – möt José KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet inom akutsjukvård
Erfarenhet av njurmedicin.
Vi söker dig som:
Är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningsätt och som ser möjligheter i förändringar.
Värdesätter vårdkvalitet och patientsäkerhet
Tar ansvar och strukturerar dina arbetsuppgifter
Uppskattar en arbetsplats där vi kommunicerar, samarbetar och har roligt tillsammans Så ansöker du
Vi går igenom inkomna ansökningar efter hand och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
CV
Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
Personligt brev (frivilligt)
Yrkeslegitimation
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Medicinska specialiteter, Njurmedicinska kliniken, Avd 1 Kontakt
Fackförbund Vårdförbundet 0812357070 Jobbnummer
10000015