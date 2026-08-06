Sjuksköterska till Njur-, sår- och medicinavdelningen
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-08-06
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-08-06Beskrivning
Är du sjuksköterska och söker en arbetsplats som både ger dig utmaningar, glädje och trygghet i en arbetsgrupp med hög kompetens behöver du inte leta längre. Välkommen till oss på avdelning 47/48 Njur-, sår- och medicinavdelningen på Skas i Skövde.
Njurmedicinavdelningen har plats för 30 njurmedicinska och internmedicinska patienter. Sårcentrum finns till för att ta hand om patienter som har eller riskerar få sår. Vi är även avdelning för de patienter som behöver kärlkirurgisk åtgärd på grund av nedsatt cirkulation. De internmedicinska patienterna är av varierad medicinsk orsak.
Vill du vara en del av vår avdelning när vi utvecklas för framtiden ska du hänga med nu! Vi är en arbetsgrupp med hög kompetens där många av oss arbetat på avdelningen länge. Vi är måna om att hela tiden arbeta med att kunna ha en god arbetsmiljö, där personalen trivs och känner sig delaktiga i vardagen och i utvecklingen av verksamheten. Vi är med i utvecklandet av nya system för att omvårdnadsarbetet ska kunna ta del av den IT-utveckling som hela tiden pågår i samhället.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du få ett stimulerande och omväxlande arbete. Som sjuksköterska kommer du få arbeta självständigt och med ett nära samarbete med våra undersköterskor.
Som sjuksköterska här har du bra stöd i övriga arbetsgruppen och arbetet sker tvärprofessionellt med sjuksköterska, undersköterska, läkare, fotterapeut, dietist, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du kommer garanterat att få en bredd i din kompetens.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person ser vi att du är ansvarstagande, tydlig och strukturerad. Du har en vilja att hela tiden utvecklas och att utveckla verksamheten. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att motivera patienten för att bli den självklare medaktören i sin behandling som vi strävar efter. För oss är det viktigt att lära av varandra och att göra alla delaktiga i arbetet kring patienten. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt arbete. Vi ser en fördel om du är bekant med systemen Melior, Elvis och Samsa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt
introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Intervjuer sker löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 8 Kontakt
Vårdförbundet via växeln 0500-431000 Jobbnummer
10023995