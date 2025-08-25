Sjuksköterska till njur- och hematologiavdelningen
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-08-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Internmedicin i Gävle
, Sandviken
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en spännande vardag där du har möjlighet att skaffa dig en bred kompetens inom medicin och även spetskompetens inom njurmedicin och hematologi? Då har du hamnat på rätt ställe! Här arbetar vi i ett varierande tempo där vi möter patienter i akuta situationer och även patienter i livets slutskede. Hos oss får du arbeta med trivsamma och stöttande kollegor i ett tillåtande och öppet klimat. För att möta vårdens behov har vi bland annat minskat antalet patienter per sjuksköterska. Vi har gjort en omstrukturering där vi har förändrat vårt arbetssätt för att få en minskad arbetsbelastning och en hållbar arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vår vision är att skapa en arbetsplats där vi har tid för både våra patienter och våra kollegor. Vi arbetar under goda förutsättningar för att leverera högkvalitativ vård och trivas i vår arbetsmiljö. Genom regelbunden reflektion i arbetsgruppen och en lyhördhet gentemot våra medarbetare strävar vi ständigt efter att utveckla och förbättra vår verksamhet. Som sjuksköterska hos oss har du ett omvårdnadsansvar för ditt vårdlag, och fungerar som arbetsledare för ditt team. Vi främjar ett nära och tvärprofessionellt samarbete mellan vårdlagen och arbetar aktivt för att säkerställa en trygg och effektiv vårdplanering. I samverkan med avdelningens vårdplanerare ansvarar du för att planera patienternas hemgång på ett strukturerat och professionellt sätt. Du kommer bli en del av ett förbättringsarbete vi påbörjat med målet att få mer tid för patienten. Under första fasen har vi börjat med att förändra rondstrukturen. Vi rondar enligt en rondmall, och som sjuksköterska förväntas du delta aktivt och ansvara för delar av ronden.
För att stärka din kompetens erbjuder vi kontinuerlig fortbildning inom medicinska områden, vilket ger både en bred kunskapsbas och möjlighet till specialisering. Du får även stöd genom ett mentorskap med en erfaren och trygg sjuksköterska. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt, och vi erbjuder ett förmånligt nattavtal för våra medarbetare.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• läkemedelshantering, infusioner, injektioner och transfusioner
• peritonealdialysbehandlingar
• cytostatikabehandlingar
• handhavande av centrala infarter.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• schemalagd arbetstid för att förbereda handledning av studenter
• individuellt schema.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar att jobba i team, är lyhörd, kan kommunicera väl med kollegor såväl som patienter. Du kan snabbt anpassa dig vid akuta situationer och förändrade omständigheter. Du kan prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar hänsyn till verksamhetens bästa, bidrar med utveckling och ser möjligheter i förändring.
För rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Intervjuer sker fortlöpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/1925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Loretta Man, vårdenhetschef loretta.man@regiongavleborg.se 026-62 91 42 Jobbnummer
9474145