Sjuksköterska till njur- och dialysmottagningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-01-23
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Njur- och dialysmottagningen, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-01-23Om företaget
Vi på njur- och dialysmottagningen är ett engagerat och positivt team bestående av sjuksköterskor, dialysundersköterskor och läkare - med stöd av kurator, dietist och fysioterapeut. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där nära vård, personcentrering och delaktighet står i centrum. Vi behöver förstärka vårat team då en kollega är föräldraledig. Vi söker vi en trygg sjuksköterska med yrkeserfarenhet till ett vikariat på ett år ev längre som vill bli en del av vårt team.
Hos oss får du:
• Ett varierat och meningsfullt arbete nära patienterna.
• Ansvar för att tillsammans med patient och övriga i teamet skapa en bra behandling och livskvalité för varje individ.
• En strukturerad introduktion på 8-10 veckor, anpassad efter din erfarenhet.
• Möjlighet att vara med och utveckla njurvården tillsammans med patienter och kollegor.Arbetsuppgifter
Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, dialysundersköterskor och läkare, vilket ger goda möjligheter till stöd och handledning - både i planerade och akuta situationer.
Arbetet innebär bland annat att:
• Ge bloddialys till öppenvårds- och slutenvårdspatienter.
• Samverka med andra verksamheter kring patientens vård.
• Anpassa behandlingar utifrån patientens livssituation och livskvalitet.
Din kompetens
• Legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet.
• Trivs med både självständigt arbete och teamarbete.
• Positiv inställning och tillsammans med kollegor hitta lösningar på situationer som förändrar den planerade dagen.
Erfarenhet av dialys eller njurmedicin är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och strävar efter mångfald och en jämnare könsfördelning. Fler språk än svenska och engelska är meriterand.
Anställningsform
Vikariatsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Marie Håkansson, 076-696 23 97.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på njur- och dialysmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-12.
Intervjuer kan kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9702254