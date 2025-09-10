Sjuksköterska till Njur- och dialysmottagningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-09-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Njur- och dialysmottagningen Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2025-09-10Om företaget
Vi som arbetar på njur- och dialysmottagningen är ett mestadels positivt gäng bestående av sjuksköterskor, dialysundersköterskor, och läkare. Vi har också kurator, dietist och fysioterapeut med i vårat team. Vi är i en spännande tid med många möjligheter där vi vill utveckla den nära vården genom stor delaktighet både för patienter och medarbetare. Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska till vårat team. I första hand kommer du att lära dig bloddialysen men vi arbetar för att flera medarbetare ska möta patienter på både Njurmottagningen och Dialysmottagningen där vi ger bloddialys. Du kommer att få möjlighet att i samarbete med våra patienter och personal vidareutveckla njurvården på Nyköpings lasarett. Det finns så många möjligheter!
Vi uppmuntrar alla medarbetare att delta i förbättringsarbete, stora som små, fokus på personcentrering och Nära vård och god samverkan internt och externt. Vårt mål är att kunna erbjuda en trygg och säker vård till våra patienter.
Som anställd har du möjlighet att bredda din kompetens när du känner dig redo för det. Det finns möjlighet för kompetensutveckling samt att rotera med andra enheter på Medicinkliniken Nyköping lasarett om så önskas.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete på vår mottagning. Under ett arbetspass arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans för att ge våra patienter behandling. Samtliga kompetenser finns på plats varje dag vilket gör att det alltid finns möjlighet till stöd och frågor, så väl för planering som akuta situationer.
I arbetet ingår det att anpassa verksamhet till att patienten ska kunna aktivt planera sin behandling så den stämmer med patientens övriga livspussel och upplevd livskvalité.
Bloddialys är oftast en livslång behandling eller behandling i väntan på transplantation. Dialyssjuksköterskans uppgift är också att dialysera patienter som är inneliggande på avdelning under kortare eller längre tid. Ofta är vi en av flera verksamheter som är involverade i patientens vård och omsorg, samverkan och teamarbete över organisationsgränserna är oerhört viktig.
Njurmottagningen - sjuksköterskans uppgift är att handlägga patienter med njursvikt, njursten, påsdialys, biopsier samt utredningar och eftervård vid njurtransplantation. Vi utvecklar allt mer behandling som dagsjukvård och vård i hemmet.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska. Du är en person som sätter patienten i fokus, har ett professionellt förhållningssätt och är positiv med ett bra bemötande. Du tycker om att arbeta självständigt men har också en bra samarbetsförmåga. Erfarenhet från dialysvård och njurkompetens är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi strävar efter en jämnare könsfördelning i vår arbetsgrupp för att stärka vår mångfald. Då vi har patienter med olika modersmål är det en stor tillgång om du har flera språk än svenska och engelska.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Marie Håkansson 076-696 23 97.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på njur- och dialysmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-07
Intervjuer kan kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9503042