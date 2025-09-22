Sjuksköterska till Njur-, mag- och tarmavdelning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett omväxlande och stimulerande arbete där du får goda möjligheter att stärkas och utvecklas i din yrkesroll? Då har vi tjänsten för dig! Oavsett om du läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet och letar efter en trygg start på din karriär eller om du är en erfaren sjuksköterska på jakt efter nya utmaningar, är du välkommen hos oss!
Njur-, mag- och tarmavdelningen i Kristianstad är en avdelning med inriktning njursjukdomar och gastroenterologiska sjukdomar. De två specialiteterna är uppdelade och gemensamt har avdelningen 13 vårdplatser. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister tillsammans.
På avdelningen har vi även en utbildningssjuksköterska som arbetar med att stärka och stödja våra sjuksköterskor i sin yrkesroll genom att leda, genomföra, utvärdera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser i medarbetargruppen. Vår vision är att våra medarbetare genom engagemang och initiativtagande tillsammans utvecklar våra arbetssätt och vårt samarbete på avdelningen, med fokus på en trygg och säker vård för våra patienter. Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en sjuksköterska till oss på njur- mag- och tarmavdelningen!
I rollen som sjuksköterska arbetar du både i team med andra yrkesgrupper och självständigt med ansvarar för att ge god vård och omvårdnad till våra patienter. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar ofta inslag av medicinsk teknik. Vi tar alla ett gemensamt ansvar för patienterna som är inlagda på avdelningen. I den största mån delas patienterna in i två team, med inriktning nefrologi eller gastroenterologi. På så vis rondar man som sjuksköterska sina patienter med ett läkarteam och får goda förutsättningar för utbildning under rond.
Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö där möjlighet till vidareutveckling är en självklarhet. Vår utbildningssjuksköterska har en aktiv roll i att bidra till din kompetensutveckling såväl kort- som långsiktigt och du erbjuds kontinuerligt utbildningsinsatser utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Vi anordnar exempelvis föreläsningar varje tisdag eftermiddag för att höja kompetensen och öka tryggheten i medarbetargruppen.
För att du ska komma in i verksamheten och din roll på bästa sätt erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Hos oss får du som medarbetare stora möjligheter att vara med och bygga upp avdelningen samt bidra till att utveckla våra arbetssätt. För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du möjlighet att delta i Region Skånes kliniska basår, vilket är ett introduktionsprogram som genom föreläsningar, praktiska övningar och diskussionsseminarium stärker dig i din nya yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har erfarenhet av gastroenterologi eller njurmedicinsk verksamhet, men det är inget krav.
För att trivas och lyckas väl i rollen ser vi att du är noggrann, bra på att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt har ett starkt engagemang för verksamheten och vill bidra till vår fortsatta utveckling. Du har även förmåga att självständigt utföra dina arbetsuppgifter och är flexibel i ditt förhållningssätt. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Karolina Fristedt, Verksamhetsutvecklare 044-309 15 66 Jobbnummer
9519537