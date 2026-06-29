Sjuksköterska till NHV-uppdrag inom rekonstruktiv kirurgi
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2026-06-29
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Vill du arbeta med högspecialiserad kirurgisk vård och vara en del av ett nationellt uppdrag? Nu söker vi en sjuksköterska med kirurgisk kompetens till vårt team inom NHV-verksamhet.
Du erbjuds
en unik möjlighet att arbeta inom nationellt högspecialiserad vård
ett engagerat och kompetent team
en verksamhet i utveckling där du kan påverka
möjlighet till kompetensutveckling
en arbetsplats med fokus på kvalitet och patientnära vård
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi är en specialistmottagning och dagvårdsenhet som utreder och behandlar patienter med mag- och tarmsjukdomar. Hit kommer patienter för utredning inför behandling, samt för uppföljning efter vård i slutenvård.
Vi har även en dagvårdsenhet där patienter får medicinska behandlingar såsom infusioner och injektioner.
Verksamheten bedriver ett nationellt högspecialiserat uppdrag (NHV) inom rekonstruktiv kirurgi, vilket innebär att vi möter patienter med komplexa vårdbehov från hela landet.
Hos oss får du även möjlighet att vara delaktig i vårt ERAS-arbete och bidra till utveckling av moderna, evidensbaserade vårdprocesser.
Vi är både en medicinsk och kirurgisk mottagning och befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger upp en kirurgisk mottagningsverksamhet kopplad till vårt NHV-uppdrag. Här har sjuksköterskan en central och viktig roll i hela vårdprocessen, vilket är varför vi vill utöka vår kirurgiska kompetens med denna rekrytering.
Du kommer att arbeta nära patienterna i deras kirurgiska förlopp, med fokus på:
preoptimering inför kirurgi
postoperativ uppföljning med fokus på återhämtning, egenvård och tidig upptäckt av komplikationer
kontinuitet genom hela patientens vårdresa
samordning och nära samarbete med kirurg, dietist och övriga professioner
Hos oss får du ett kvalificerat och varierat arbete med tydlig kirurgisk inriktning. Du kommer att:
arbeta både på mottagning och dagvård
möta patienter i komplexa kirurgiska vårdförlopp
planera, genomföra och följa upp behandlingar
assistera vid undersökningar såsom rektoskopi, proktoskopi och sigmoideoskopi
arbeta med stomivård och patientutbildning
vara delaktig i utveckling av vårdprocesser inom kirurgi
arbeta i nära samarbete med läkare och övriga professioner
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har kirurgikompetens
gärna är steg 3-sjuksköterska
har erfarenhet av eller intresse för att arbeta som kontaktsjuksköterska
har kunskap inom stomiskötsel
har erfarenhet av arbete enligt ERAS
är trygg, strukturerad och självständig i din yrkesroll
trivs i team och bidrar till ett gott arbetsklimat KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
3 års erfarenhet som sjuksköterska
Erfarenhet av gastrokirurgi
Meriterande:
Kontaktsjuksköterska
Specialistsjuksköterska inom kirurgi
Om rekryteringsprocessen
Ansökningstiden för denna tjänst sträcker sig över semesterperioden. Vi planerar att påbörja urvalet under vecka 30 och kommer att kontakta dig så snart vi vet vilka sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, OO Gastro hud och reuma Kontakt
Homa Rahimi 0812382356 Jobbnummer
9984184