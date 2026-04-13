Sjuksköterska till Neuropsykiatrimottagning Öster
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-04-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Neuropsykiatrimottagning Öster är en av Sveriges största psykiatriska mottagningar, som utreder och behandlar ADHD och tourettes, samt utreder autism. Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ansvarar mottagningen också för att behandla annan psykiatrisk samsjuklighet som patienten eventuellt lider av.
Om jobbet
Som sjuksköterska på Neuropsykiatrimottagning Öster arbetar du i ett av mottagningens fyra team tillsammans med läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och rehabkoordinator. Sjuksköterskan har i nära samarbete med läkaren, ansvar för insättning av centralstimulerande läkemedel, medicinuppföljningar, provtagningar och årsuppföljningar av patienter. I arbetet ingår även psykoedukativa insatser och hälsorådgivning.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett stimulerande, varierat och utvecklande arbete med goda möjligheter till lärande. Vi har en mycket god arbetsgemenskap på arbetsplatsen. Din arbetstid är förlagd till dagtid, helgfria vardagar med möjlighet till flexibla arbetstider. Mottagningen på området Krokslätts Fabriker i hus ritat av Gert Wingårdh, lokalerna är fräscha och ljusa. I samma hus som mottagningen ligger ett gym där flera medarbetare tränar på lunchrasten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av målgruppen eller annat arbete med patienter med psykiatrisk problematik är meriterande.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat på mottagningen. Detta bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Du skall ha god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift. Vi vill också att du har datorvana och förmåga att snabbt lära dig nya IT-system. Vi uppmuntrar ett intresse för patientgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också för forskning och utvecklingsarbeten generellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-04-13
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Wallinsgatan 6 (visa karta
)
431 39 MÖLNDAL
Mölndal Kontakt
Enhetschef, Peter Möller 0700-830959
9849130