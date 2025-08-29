Sjuksköterska till neuromottagningen
2025-08-29
Vår mottagning växer och vi behöver bli fler!
Vårt erbjudande
Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionsansvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns två mottagningar samt ett neuromuskulärt laboratorium. Kliniken har cirka 155 medarbetare. Mottagningen i Norrköping har en omfattande verksamhet inom samtliga neurologiska diagnosområden. Neuromuskulära enheten har en unik integration av klinik och laboratorieverksamhet inom neuromuskulära sjukdomar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som gillar utmaningar och ett varierande arbete. Här möter du många olika slags patienter, både med olika sjukdomstillstånd och olika kulturer. Du kommer till en mottagning där du får lära dig mycket och får en bred kompetens. Arbetet innebär både ett självständigt arbete med egen mottagning samt nära samarbete med andra yrkesgrupper. En viktig del av arbetet är vår telefonrådgivning där vi strävar efter en hög tillgänglighet för våra patienter. En annan stor del i verksamheten är vår infusionsmottagning. Tjänstgöring på vår elektiva dagvårdsenhet som är en viktig del av vårt högspecialiserade uppdrag ingår i arbetsuppgifterna
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
För att kunna utföra ett bra arbete krävs god samarbetsförmåga, att du lyssnar och kommunicerar på ett smidigt och lyhört sätt. Du ska gilla att det händer saker och att det inte alltid blir som planerat. I ditt arbete är du organiserad och kan prioritera bland dina uppgifter på ett effektivt och patientsäkert sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
