Sjuksköterska till Neuromottagning, Huddinge
2025-08-10
Hos oss på neurologmottagningen blir du en viktig del av ett engagerat team som varje dag gör skillnad för patienter med komplexa neurologiska sjukdomar.
Här får du arbeta med flera diagnosområden och vara en nyckelperson i kontakten med patienterna, låter det intressant så skicka din ansökan redan idag!
Du erbjuds
ett stimulerande och varierande arbete tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet och hög kompetens
en utvecklande och inkluderande arbetsplats
möjlighet att utveckla din yrkesroll samt få spetskompetens inom högspecialiserad neurologisk omvårdnad
introduktion som är individuellt anpassad efter dina erfarenheter och behov.
Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Vi är en högspecialiserad öppenvårdsmottagning dit patienter med neurologiska symtom och sjukdomar remitteras för utredning, behandling, uppföljning, information och stöd. Som sjuksköterska på den allmänna neurologiska mottagningen ansvarar du för telefonrådgivning i Tele-Q, administrerar läkemedel inför undersökningar/ behandlingar samt handlägger ärenden i 1177. Mottagningen har även diagnosinriktade sjuksköterskemottagningar för patienter med stroke, epilepsi, neuroinflammation, rörelsesjukdomar, ALS samt svår huvudvärk. Som diagnosinriktad sjuksköterska utför du ett självständigt arbete med patientbesök och telefonrådgivning i nära samarbete med de team som arbetar runt patienten Till mottagningen tillhör även en behandlingsenhet dit patienter i behov av intravenös behandling erbjuds dagvård. Du kommer att arbeta på den allmänna mottagningen, på vår behandlingsenhet samt som diagnosinriktad sjuksköterska inom Huntington
Vi söker dig som
förmåga att arbeta självständigt, ha ett gott omdöme och vara tydlig
har ett professionellt förhållningssätt och gott bemötande gentemot patient, kollegor och övriga samarbetspartner
intresserad av utvecklingsarbete och att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet
Meriterande:
Erfarenhet av neurologisk sjukvård/omvårdnad
Erfarenhet av öppenvård och mottagningsarbete
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Hjärta Kärl och Neuro, ME Neurologi

Kontakt
