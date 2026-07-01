Sjuksköterska till neurologmottagningen
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Specialmedicin i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Neurologmottagningen är en del av verksamhetsområdet specialmedicin. Mottagningen har ansvar för det neurologiska specialistområdet där diagnoser som MS, Parkinson, ALS med flera ingår. Det är en poliklinisk verksamhet som ansvarar för Gästriklands och norra Hälsinglands patienter. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator och neuropsykologer. Vi arbetar tillsammans med ett neurorehabteam för att möjliggöra för våra patienter att få så gott omhändertagande som möjligt. Vi har även en dagvårdsavdelning för behandlingar. Neurologmottagningen är ett sammansvetsat team, som arbetar tillsammans, för patienternas bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett självständigt och spännande arbete, och som vill vara med och utveckla neurologmottagningens redan nu högkvalificerade vård. Du arbetar huvudsakligen på neurologmottagningen, men tjänsten omfattar även 20 procent rotation mot valfri dygnet-runt-verksamhet.
Som sjuksköterska hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara
• egna mottagningsbesök
• dagvård
• telefonrådgivning
• administrativa uppgifter, som till exempel tidsbokning.
Hos oss får du
• möjligheter till utveckling och utbildning inom neurologi
• arbeta i team.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt, och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Vidare ser vi att du tar initiativ, och driver arbetet framåt med engagemang och ansvar.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du tidigare har arbetat med mottagningsarbete och rådgivning.
Vi kommer att intervjua löpande, så vänta inte med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Kontakt
Maria Wahlund, Vårdförbundet maria.wahlund@regiongavleborg.se Jobbnummer
9988077