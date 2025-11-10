Sjuksköterska till Neurologimottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2025-11-10
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat? Vill du ingå i ett härligt team där du får samarbeta med kollegor från olika yrkeskategorier? Då ska du söka dig till oss!
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till neurologimottagningen på Helsingborgs lasarett. Vi är en specialistmottagning som utöver mottagningsverksamhet även bedriver dagvårdsverksamhet. Här utreds och behandlas neurologiska sjukdomar såsom stroke, epilepsi (EP), multipel skleros (MS), Parkinson, amyotrofisk lateralskleros (ALS), hjärntumörer och migrän. Vi arbetar teambaserat med dessa neurologiska diagnoser.
Hos oss arbetar idag åtta neurologer, tre ST-läkare, fem sjuksköterskor, en undersköterska och fyra medicinska sekreterare.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på neurologimottagningen får du en varierad arbetsdag med mycket eget ansvar. Du får möjlighet att jobba med telefonrådgivning och egen mottagning samt på dagvården, där vi ger läkemedelsbehandlingar. Vi arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att ge patienten högsta vårdkvalitet. Hos oss sätts patientens unika behov i centrum och vår teamanda präglas av engagemang, lyhördhet och struktur.
Vår mottagning präglas av ett varmt och positivt klimat med god stämning, där vi tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö med patientens bästa i fokus. Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds du en anpassad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet. På mottagningen värderar vi utvecklingsmöjligheter och kompetensutbyte i teamet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på cirka ett år.Kvalifikationer
När det kommer till de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är ett krav med språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet inom neurologi och/eller mottagningsarbete.
Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegorna. Som person är du positiv och öppensinnad. Vi ser att du gillar att ta ansvar, engagera dig och arbeta lösningsfokuserat. Vidare har du en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Anneli Andersson Enhetschef 042-406 23 60 042-406 23 60 Jobbnummer
9597202