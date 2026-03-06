Sjuksköterska till Neurologiavdelning i Lund
2026-03-06
Gör skillnad varje dag - bli en del av vårt neurologiteam!
Är du sjuksköterska med intresse för neurologi och vill arbeta i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att arbeta med högspecialiserad vård och möta patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Tillsammans arbetar vi för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och livskvalitet.
Vi är idag två avdelningar som under året kommer att samordnas till en gemensam enhet Neurologiavdelning Lund. Vi har en enhet som tar emot patienter med stroke, TIA eller misstänkt stroke och enhet som utreder och vårdar patienter med olika neurologiska sjukdomar såsom epilepsi, hjärntumör, Parkinsons sjukdom och svåra sömnstörningar. På högsta medicinska nivå utreder, vårdar och behandlar patienter med neurologiska tillstånd i många skeden!
Vår verksamhet utvecklas ständigt. Den mest avancerade behandling vid stroke, trombektomi, är mycket vanlig hos oss och vi arbetar även med trombolysbehandling samt eftervård. Utifrån stroke-observationssal utgår vårt larmteam bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare som snabbt möter patienten på akuten eller direkt på röntgen. Ute på avdelningen arbetar vi team, inklusive i studentteam, och vår strokeenhet har totalt 18 vårdplatser.
På vår andra enhet utreder vi patienter med svårbehandlad epilepsi inför eventuell operation samt svåra rörelsestörningar inför behandling med pump och operation. Patienter kommer från hela Sverige för planerade utredningar på vår speciellt utrustade enhet, en enhet där det även finns utrymme för akuta vårdplatser. Totalt har vi här 14 vårdplatser. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Din roll hos oss
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team bestående av undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Du får följa patientens resa från det akuta skedet, under utredning, till behandling, återhämtning och planering inför hemgång.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion på sex veckor. Som ny i rollen börjar du arbeta i team på vårdavdelningen och får därefter möjlighet att utvecklas vidare till arbete i stroke-observationssalen. Det finns även möjlighet att arbeta som larmsjuksköterska i vårt stroketeam. Det finns också möjlighet att lära sig om, och arbeta i team, kring våra avancerade utredningspatienter.
Arbetet hos oss är varierande, utvecklande och meningsfullt. Arbetet är omväxlande och du får arbeta nära patienterna och vara med och bidra till verkliga förbättringar i deras liv.
Utvecklas tillsammans med oss
Kompetensutveckling är en central del av vår verksamhet. Genom vår kompetens- och tjänstemodell (KTM) erbjuder vi ett strukturerat utvecklingsprogram i fem faser med utbildningar och läraktiviteter i varje steg. Från fas tre finns möjlighet att arbeta som avancerad sjuksköterska inom neurologi.
För nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi ett introduktionsprogram med föreläsningar, klinisk färdighetsträning och en personlig mentor. För dig som vill specialisera dig finns även utbildningsanställningar där studier kombineras med kliniskt arbete under två år.
Välkommen att upptäcka vår arbetsplats
Hos oss får du arbeta i en modern miljö där kunskap, utveckling och teamarbete står i centrum. Tillsammans skapar vi framtidens neurologiska vård.
Varmt välkommen att hospitera hos oss och uppleva vår verksamhet på plats!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är en fördel om du har erfarenhet av neurologi och/eller akutsjukvård.
Är du en person som bidrar med positiv energi, engagemang och som är nyfiken på att lära dig mer om hjärnan och nervsystemets sjukdomar? Då vill vi gärna se dig som vår nya kollega! Vår vårdfilosofi går ut på att patienten vårdas ur ett helhetsperspektiv vilket gör att det är av stor vikt att du har ett holistiskt synsätt och att du arbetar personcentrerat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
