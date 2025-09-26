Sjuksköterska till Neurologiavdelning i Lund
2025-09-26
Gör skillnad. Varje dag.
Gå med i vårt specialistteam på Neurologiavdelning 25 och bidra till högspecialiserad vård för patienter från södra sjukvårdsregionen. Vi vårdar patienter som behöver urakut strokevård på vår strokeobservationssal. Vi ger trombolysbehandling och sköter eftervården på de patienter som genomgått trombektomi.
Antalet strokepatienter som genomgår trombektomi har ökat kraftigt de senare åren och inget tyder på att utvecklingen kommer att avstanna. Från vår strokeobservationssal utgår ett larmteam som består av sjuksköterska, undersköterska och läkare, de möter upp patienten på akuten eller direkt på röntgen, ett så kallat direkt-larmspår. Förutom vår observationssal har vi två vårdteam ute på avdelningen, där ett av teamen är vårt studentteam (NST). Totalt har vi 18 vårdplatser.
Vi är även profilerade för utredning och behandling av en rad andra neurologiska diagnoser såsom exempelvis amyotrofisk lateral skleros (ALS), Guillian-Barré och Myasthenia gravis.
Vi finns på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund i nybyggda lokaler med enbart enkelrum för patienterna, där det finns takliftar och modern utrustning i varje rum. På Neurologiavdelning 25 har vi vård och kunskap om nervsystemets sjukdomar och skador i fokus. Du arbetar i team, lär dig nya spännande saker och utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du själv bidrar till att utveckla vår spännande verksamhet. Avdelningen satsar mycket på kompetensutveckling där KTM (kompetens- och tjänstemodell) har en given roll.
• Det jag tycker är mest givande för mig som sjuksköterska är möjligheten att göra skillnad för patienten med hjälp av de behandlingar som vi är specialiserade på. Jag får också möjlighet att fördjupa min kunskap inom neurologi genom fortbildning och utbildning, berättar Dren som är sjuksköterska på avdelningen.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla morgondagens neurologi? Vi söker nu en nyfiken och engagerad sjuksköterska till vårt team.
Efter en skräddarsydd introduktion på sex veckor arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Du som är ny i rollen som sjuksköterska arbetar inledningsvis på vårdavdelningen, för att sedan, när du känner dig redo, ta steget in till strokeobservationssalen. Det finns även möjligheten att arbeta som larmsjuksköterska.
Hanna som är sjuksköterska berättar vad som gör Neurologiavdelning 25 till en attraktiv avdelning för henne:
• Det mest intressanta med arbetet på avdelningen är att få se patienten innan behandling och därefter få eftervård och följa patientens förbättring. Från att motta patienten som ett Rädda hjärnan-larm till att planera hemgång, det är en stor variation som jag gillar. Jag kom till avdelningen som nyexaminerad och har utvecklats jättemycket inom min profession.
Vi värdesätter gränsöverskridande samarbete mellan slutenvård och öppenvård där vi tillsammans med dig vill skapa möjligheter för kompetensutveckling samt vidareutveckling utifrån dina erfarenheter. Här satsar vi på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Nyutbildade sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsprogram som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialisera sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år. Under de senaste två åren har vi arbetat efter KTM, vi var en av de första avdelningarna att komma igång med sjuksköterskans karriärstege.
Du är varmt välkommen att hospitera hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är en fördel om du har erfarenhet av neurologi och/eller akutsjukvård.
Är du en person som bidrar med positiv energi, engagemang och som är nyfiken på att lära dig mer om hjärnan och nervsystemets sjukdomar? Då vill vi gärna se dig som vår nya kollega! Vår vårdfilosofi går ut på att patienten vårdas ur ett helhetsperspektiv vilket gör att det är av stor vikt att du har ett holistiskt synsätt och att du arbetar personcentrerat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
