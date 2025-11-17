Sjuksköterska till neurologi- och strokeavdelning
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vi söker dig som är sjuksköterska och som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vår verksamhet på neurologi- och strokeavdelningen.
Här får du möjlighet att arbeta med patienter som har akut stroke, genomgår akuta behandlingar och rehabilitering, samt med patienter med olika neurologiska sjukdomar. Hos oss är du med och skapar sjukvård tillsammans med patienterna.
Om vår lediga tjänst
Vi har delat in avdelningen i tre team: akutteamet, stroketeamet och neurologiteamet. Du ingår i ett av dessa team och ansvarar, tillsammans med erfaren undersköterska, för teamet. Vi möter patienter i olika åldersgrupper med neurologiska sjukdomar såsom MS, Parkinson, ALS, hjärntumörer och epilepsi, med plats för direktinläggningar och utredning.
Som en del av teamet kommer du också att arbeta i strokeprocessen, där vi har tydliga rutiner för omhändertagande av patienten. Vi ingår i det akuta flödet för strokepatienter, vilket bland annat innebär nära samarbete med röntgen och ambulansen. Vi utför trombolysbehandling, omhändertar patienter med TIA och förbereder för trombektomi som utförs på Sahlgrenska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kommer att innefatta dygnets alla timmar. Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Vi arbetar personcentrerat i tvärprofessionella team och har nyligen infört rörelsemonitorering för att motverka fall. Hos oss arbetar en receptarie som en del av teamet för att stödja med
läkemedelshanteringen. Vi har två seniora shetjuksköterskor som bland annat är delaktiga i introduktionen av dig som nyanställd, för att ge dig en så trygg start som möjligt hos oss.
Vi är stolta över vår avdelning, och för oss är känslan av att göra ett bra jobb viktig. Tillsammans arbetar vi för en vård i toppklass.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och fyra månaders yrkeserfarenhet. Erfarenhet inom neurologi och strokevård, trombolysbehandling eller rehabilitering är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som brinner för omvårdnad och arbete i team då du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier. Du trivs också med att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Initiativrikedom och nytänkande välkomnas. Du är empatisk och har ett bra bemötande till patienter, anhöriga och kollegor.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
