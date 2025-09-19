Sjuksköterska till neurokirurgiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Neurokirurgiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping är en av verksamheterna inom Sinnescentrum i Region Östergötland.
Vårt upptagningsområde är Sydöstra sjukvårdsregionen vilket innefattar Östergötland-, Kalmar- och Jönköpings län med cirka en miljon invånare. Neurokirurgen består av en vårdavdelning inklusive postop, intermediärvårdsavdelning (NIMA), en intensivvårdsavdelning (NIVA) samt neurokirurgiska mottagningen.
Vi söker nu förstärkning till vår sjuksköterskegrupp!
Vårt erbjudande
På neurokirurgiska kliniken skapar vi trygghet för dig som ny sjuksköterska med stödfunktion i form av specialistsjuksköterska i kliniks tjänst och du kommer att tilldelas en mentor. Du kommer att arbeta på en avdelning där det alltid finns kollegor som har mer erfarenhet av neurokirurgisk-vård och som kan vägleda dig. Initiativrikedom och nytänkande välkomnas. Det finns stora möjligheter att få vara med och utveckla verksamheten genom eget ansvarsområde och driva förbättringsarbeten.
Vi utför akut och planerad kirurgi för patienter med tumörer, sjukdomstillstånd i halsryggen, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, hydrocephalus, olika rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet. På avdelningen vårdar vi även patienter från käkkirurgen. Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad vård med avancerade kirurgiska behandlingar.
Hos oss kommer du ha stor möjlighet att påverka din arbetstid och ditt schema. Vi arbetar med rotationstjänst dag, kväll och natt. Vi använder oss av poängmodellen vilket innebär att du arbetar färre arbetspass med bibehållen lön och mer tid till återhämtning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba i en härlig och sammansvetsad arbetsgrupp där du blir väl omhändertagen som ny kollega. Du kommer att arbeta i en utvecklingsfokuserad och händelserik miljö och bli en del av ett team där samarbete och engagemang värdesätts högt. Du får möjlighet att arbeta och lära dig ett brett spektra inom sjukvård då avdelningen har en varierad patientgrupp vad gäller ålder, diagnoser och bakgrund.
Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvaret för patienterna både pre- och postoperativt och arbetar i team med en undersköterska. Vi har en egen postoperativ enhet där de nyopererade patienterna kommer direkt från operation. Till avdelning hör även NIMA, intermediärvårdsenhet. Efter en tids arbete på vårdavdelningen görs en individuell bedömning när rotationstjänstgöring kan påbörjas till neurokirurgens postop och NIMA. Där får du möjlighet till ytterligare kompetensutveckling genom att arbeta med kontinuerlig högteknologisk övervakning av nyopererade patienter.
Arbetsgrupp
Verksamheten bedrivs som sluten- och öppenvård och har cirka 200 medarbetare. Du kommer att jobba i ett nära samarbeta med andra professioner; läkare, undersköterska, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. På avdelningen finns erfarna specialistsjuksköterskor (SPINK) som stöd vid mer komplexa patientfall.
Om dig
Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och dig med erfarenhet. Vi kommer att anpassa introduktionen beroende på din bakgrund och erfarenhet. Allt för att du ska komma in i dina arbetsuppgifter och få en så bra start som möjligt hos oss på neurokirurgen. Vi har ett väl utarbetat introduktionsprogram och en anpassad inskolningstid på cirka 4 veckor utifrån dina förutsättningar och erfarenheter.
Oavsett om du är nyexaminerad eller erfaren ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har patientens bästa i fokus. Du gillar att samarbeta, är genuin i ditt bemötande, och bidrar till en positiv stämning i teamet. Vi värdesätter nyfikenhet och viljan att lära. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av tidigare postoperativ vård är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Men vi ser även gärna att du är flerspråkig.
Du beskrivs av tidigare medarbetare som engagerad och lyhörd. Vidare är du handlingskraftig och ditt arbetssätt kännetecknas av att du får saker och ting gjorda. Du ska uppskatta variation och vara flexibel. Du arbetar självständigt med stor ansvarskänsla samtidigt som du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra. Du har intresse för utveckling då avdelningen jobbar med ständiga förbättringsarbeten. Du ska ha ett genuint intresse för att hjälpa människor.
Ansökan och anställning
Tveka inte att höra av dig till oss för mer information och rundvandring på kliniken. Vid önskemål för rundvandring kontakta Åsa Dahl för bokning med sjuksköterska. Se kontaktuppgifter till Åsa nedan. Vi söker både vikarier och tillsvidareanställda just nu.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Neurokirurgiska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Åsa Dahl 010-1034310. Jobbnummer
9517587