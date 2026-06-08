Sjuksköterska till Neurokirurgiavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering i Lund är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige som erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Verksamheten består av en vårdavdelning, dagvård, operationsavdelning, neurointensivvårdsavdelning och mottagning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Våra team på avdelningen består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Omvårdnadsledare och klinisk lärare finns som coachar och vägleder i omvårdnadsarbetet. Hos oss finns även en farmaceut som är behjälplig med läkemedelsberedningar och service kring läkemedel. Undersköterskorna är ansvariga för Mina planer samt driftansvariga. I dessa roller har de helhetsblicken över vårt patientflöde på avdelningen.
Vi arbetar med pre- och postoperativ vård för våra neurokirurgiska patienter och för att ge dem en trygg och säker omvårdnad. Vi ser till hela patienten och anpassar omvårdnaden efter patientens olika behov under vårdtiden.
Hos oss kommer du att få en individuellt anpassad introduktion under sex veckor utifrån dina tidigare erfarenheter.
Vår arbetsplats bygger på glädje, trygghet, engagemang och kompetens. Dessa grundstenar leder till att vi kan ge våra neurokirurgiska patienter en god och säker omvårdnad. På avdelningen välkomnar vi studenter som handleds genom Peer Learning.
Avdelningen är en magnetavdelning där Kompetens- och tjänstemodellen är en del av resan. Projektet pågår och arbetet kommer fortsätta under hösten. Magnetmodellen identifierar omvårdnad som en av huvudprocesserna i hälso- och sjukvården och lägger huvudfokus på att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat.Kvalifikationer
De formella kraven för tjänsten innefattar att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi välkomnar dig som tycker om att bidra med dina kunskaper till arbetsgruppen och gärna deltar aktivt i skapandet av ett gott arbetsklimat, vågar ta ansvar och har förmåga att fatta beslut. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att prioritera och organisera olika arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på engagemang, god servicekänsla och ett stort egenansvar varför personlig lämplighet och social kompetens väger tungt.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vårdförbundet
Amanda Gustafsson 046-172426 Jobbnummer
9951520