Sjuksköterska till neuroavdelning 85 D
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2026-06-25
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Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du utvecklas inom neurologisk vård? Bli en del av vårt starka team på Neuroavdelning 85D!
Vår verksamhet
På Neuroavdelning 85D möter du patienter med en stor variation av neurologiska diagnoser – från akuta insjuknanden till planerade behandlingar. Här arbetar vi med högspecialiserad vård inom bland annat epilepsi, parkinson, motorneuronsjukdomar (MNS) och DBS (deep brain stimulation).
Hos oss får du en arbetsdag som är både lärorik, varierande och meningsfull. Patientgrupper som behöver mindre neurokirurgiska ingrepp vårdas också på avdelningen, som en del av deras behandling. Vi har dessutom två salar för EEG-övervakning dygnet runt för patienter som utreds för eller har epilepsi. En stor del av vår planerade vård består av regionpatienter från hela Sverige.
Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder bland annat veckovisa föreläsningar och fortbildningstillfällen. Samtidigt arbetar vi aktivt för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och sammansvetsat team.
• Ge vård till patienter i både akuta och planerade skeden
• Arbeta nära läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor
• Ansvara för ett eget vårdlag och bidra till trygg, säker och helhetsorienterad vård
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska – erfaren eller nyutexaminerad – som vill växa inom neurologi.
• Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt.
• Du trivs i team, men kan också arbeta självständigt när det behövs.
• Du har förmågan att prioritera och att hålla lugnet även när tempot är högt.
Det viktigaste för oss är att du vill bidra till att våra patienter får bästa möjliga omhändertagande. Hos oss får du utvecklas i din yrkesroll – varje dag bjuder på nya erfarenheter och lärdomar.
Vi erbjuder
• Individuell introduktion – anpassad efter din erfarenhet
• Kliniskt utvecklingsår för dig som är nyutexaminerad
• Interna utbildningar och neurologikurs
• En stödjande arbetsmiljö med fokus på teamkänsla, utveckling och hälsa
Hos oss får du arbeta i framkant av neurologisk vård – tillsammans med kollegor som brinner för sitt yrke och för patienterna.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef: Carina Godberg, carina.godberg@akademiska.se
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS975/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9979105