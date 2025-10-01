Sjuksköterska till Neuro- & Strokeenheten
Vill du utvecklas, vara en del av vårt härliga team och arbeta med patienten i fokus? Välkommen till oss på Neuro- och Strokeenheten i Östersund! Här möter du patienter med stroke, TIA, akut och planerad neurologi, hjärntumörer och allmänmedicinska tillstånd, hos oss får du möta många olika diagnoser och du får därmed en bred kunskap. Neuro- och Strokeenheten har i dag 18 vårdplatser. På enheten hanteras regionens Rädda Hjärnan-larm, en vårdkedja som är akut och som bemannas med sjuksköterska dygnet runt. Enheten utvecklas hela tiden, under de senaste åren har det skett många framsteg inom forskning och utveckling vilket skapar förbättringsmöjligheter för patienterna, samt möjligheter för dig som medarbetare att delta i nya spännande projekt.
Som nyanställd sjuksköterska på enheten får du det stöd du behöver för att känna dig trygga på din nya arbetsplats, så att du kan ge patienterna en god och säker vård samt öka din kunskap inom det specifika neurologi- och strokeområdet. Vi arbetar i en nära dialog med dig som individ kring vad du behöver för att känna dig trygg, för att möta din utveckling och ge dig förutsättningar för att bedriva god och säker vård. Enheten har ett närvarande ledarskap, närvarande läkare, erfarna ledningssjuksköterskor och enhetskoordinatorer som alla har god kunskap om enheten och kan handleda nya kollegor på bästa sätt. Enheten har ett högt resultat i återkommande medarbetarenkäter gällande arbetsmiljö, delaktighet och stödjande förhållanden.
På enheten arbetar du med en digital patientöversikt via en personlig surfplatta som du har med dig under hela ditt arbetspass. I surfplattan har du en väldigt bra överblick över dina patienter, deras uppgifter och tillstånd, läkemedelslistor samt vilka uppgifter du och dina kollegor ska utföra. Du kommer också åt din mail och enhetens team, du kan spara egna anteckningar och lägga upp egna favoriter som stöd i ditt dagliga arbete.
På enheten har vi vardagar dagtid en avsatt ledningssjuksköterska som har stort fokus på att stötta ny personal, vi har också en enhetskoordinator som bland annat svarar på alla inkommande samtal, har en sammanhållande roll då det gäller vårdplatsstruktur, utskrivningar, undersökningar och beställning av transporter vilket gör att du som sjuksköterska får en god avlastning. På enheten har vi även vårdnära service som bistår med patienttransporter, förråds- och kosthantering.
Vi jobbar med önskeschema, i perioder om varierande 8, 10 och 16 veckor, och sätter stort värde i att så långt det går ta hänsyn till dina och dina kollegors individuella önskemål. Hos oss jobbar du 2 av 5 helger. Du som väljer att arbeta hos oss blir en del av ett härligt gäng som lär av och peppar varandra. Som arbetsgivare kan vi erbjuda egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Du blir också medlem i vår personalförening som erbjuder rabatter och en mängd olika och roliga aktiviteter. Enheten kan också erbjuda kompetensutveckling inom våra specifika diagnoser, vi har också återkommande internutbildningar som är väldigt populära.
Läs och se mer om hur det är att jobba hos oss på Neuro- och Strokeenheten här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/jobba-hos-nagon-av-vara-verksamheter/neuro--och-strokeenheten?s=1

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel och du deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning efter stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack).
Möjlighet finns till auskultationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, trivs i team och vill utvecklas. Nyutexaminerad eller med erfarenhet, du är lika välkommen att söka oavsett.
ÖVRIGT
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden. Vi ser därför gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt.
