Sjuksköterska till neonatalavdelningen
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2026-07-21
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Barnkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-07-21Om företaget
Är du intresserad av vård i livets början?
Vill du vara en del av vårt team, arbeta med intensivvård och samtidigt brinner för att ge individanpassad omvårdnad, stödja och vägleda föräldrar till trygga familjer vid hemgång? En vård som både har längre och kortare vårdtider.
Då är neonatalvården något för dig.
Barn- och ungdomskliniken Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid länets tre sjukhus. Barnkliniken på Mälarsjukhuset består av neonatalavdelning, en akutsektion med barn- och ungdomsavdelning och barnakut, barnmottagning och en dagvård. Hos oss får du de mindre sjukhusens fördelar med en personlig och nära känsla samtidigt som vi bedriver en högkvalitativ vård och behandling. Mälarsjukhuset ligger i ett vackert område nära centrala Eskilstuna med bra kommunikationsmöjligheter.
Neonatalavdelningen vårdar för tidigt födda barn och barn som är i behov av vård vid livets start. Avdelningen har 12 vårdplatser varav fyra är intensivvårdsplatser. Vi tar emot barn från vecka 28 och har ett nära samarbete med Uppsala Akademiska Sjukhus där möjlighet finns att ta emot de allra minsta extremt prematura barnen. Från avdelningen finns det även ett team som arbetar med hemvård som den sista delen av vår vårdkedja.
På avdelningen arbetar vi med visionen "Sörmlands barn, trygga i våra händer" och strävar efter att ha en hög kompetens hos medarbetarna och alltid ha fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn. Vårt engagemang för familjen är stark och vi eftersträvar minsta möjliga separation mellan barn och föräldrar under hela vårdkedjan.
Familjen står i centrum och skall få den individuella vård och specifika omsorg som de har rätt till.
Inom neonatalvården pågår ständigt utvecklings- och förändringsarbeten så är du intresserad av det kommer du att trivas hos oss.
Vi har precis under våren flyttat in i det nybyggda huset och vår verksamhet finns nu i nya fräscha lokaler som är mer anpassade till den familjecentrerade vården vi bedriver idag.
Våra nya lokaler medför bättre förutsättningar för minsta möjliga separation av barn och föräldrar under hela vårdförloppet då kvinnokliniken med förlossning och BB är våra närmsta grannar.
Precis i anslutning till vårdplatserna på intensivvårdssalen finns nu också föräldrarum så föräldrarna kan vara nära sitt barn.
Arbetsmiljön och avdelningens ytor har blivit bättre anpassade till vårt behov.
Vi söker nu sjuksköterska för dag- och kvällstjänstgöring.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig för barn/familj, där barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård är grundläggande.
Hos oss är teamarbetet viktigt, du har ett tätt samarbete med dina kollegor på avdelningen, både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Arbetet är varierat med både intensivvård och familjevård.
Som nyanställd erbjuds du en introduktion på minst 8 veckor och inom ditt första år ingå i avdelningens introduktionsutbildning, vilket många nya medarbetare uppskattat.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet. Vidareutbildning med inriktning barn- och ungdomsmedicin eller erfarenhet från arbete på neonatalavdelning är meriterande, men inget krav.
Som person har du god samarbetsförmåga och gillar utmaningar. Du tycker om ansvar, teamarbete och kan prioritera samt växla arbetstempo utifrån verksamhetens växlande behov.
Vi ser att du har intresse, vilja och förmåga att hantera medicinteknisk utrustning samt intresse för intensivvård.
Kommer du till oss som grundutbildad så ser vi positivt på att du i ett senare skede vill specialistutbilda dig inom barn och ungdom.
Vi hoppas att du som söker också tycker att neonatalvård är inspirerande och vill vara med att fortsätta utveckla både dig själv och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöring dag/kväll och helgtjänstgöring. 100% eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Lillis Findén, 016-10 45 31 alt
Bitr vårdenhetschef Frida Andersson, 072 - 143 42 11
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på barnkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-25
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10008500