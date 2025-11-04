Sjuksköterska till Neonatalavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-11-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill vara med oss i denna spännande tid där vi genom nytänkande och hög kompetens skapar en bra vård för hela familjen? Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt team på neonatalavdelningen i Helsingborg!
Neonatalavdelningen tillhör verksamhetsområde (VO) barn och ungdom vid Helsingborgs lasarett. Idag har vi tio vårdplatser där vi bedriver neonatalvård/intensivvård av nyfödda sjuka- och prematurfödda barn. Avdelningen har också en väluppbyggd och välfungerande hemsjukvård samt neonatalmottagning. Vårt team består av neonatolog/barnläkare, barnsjuksköterska, samvårdssjuksköterska, barnundersköterska, paramedicinsk och administrativ personal. Hos oss står barnet och familjen i centrum. Vi arbetar med målsättningen att skapa en trygg miljö där barn och familj kan vårdas tillsammans, därför har vi ett nära samarbete med förlossningsavdelningen och perinatalavdelningen.
På avdelningen arbetar vi långsiktigt med en hållbar verksamhet där fokus ligger på en god arbetsmiljö i teamet. Under våren 2018 flyttade vi in i nya familjeanpassade lokaler. För att nå våra mål och fullt ut kunna anpassa vårt arbetssätt efter de fantastiska förutsättningar de nya lokalerna gav oss, startade vi i mars 2019 projektet Samvård där familjen får möjligheten att vårdas tillsammans. Vi är väldigt stolta att vi år 2020 tilldelades Diabasen av Hälso- och sjukvårdsnämnden för vårt arbete med detta projekt. Diabasen är Region Skånes pris för väl genomförda förbättringsarbeten inom den offentligt drivna sjukvården. Vi arbetar efter barnanpassad vård vilket innebär att skapa en trygg och utvecklingsstödjande miljö för både barnet och familjen. Vården är familjecentrerad där föräldrarna är delaktiga i barnets omsorg och även syskon kan inkluderas för att minska separation. Omvårdnaden anpassas efter barnets behov med målet att vården ska kännas personlig, trygg och stödjande för hela familjen.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
• Den ena dagen är inte den andra lik! I mitt arbete har jag förmånen att stötta både barn och föräldrar. Det bästa med denna arbetsplats är variationen i arbetet. Jag arbetar både med akutvård, omvårdnad och medicinsk teknik. Att få hjälpa mammor och pappor med att lära känna sina barn är väldigt givande. Tillsammans med mina kollegor skapar vi en trygg arbetsplats med hög kompetens då vi har blandade erfarenheter, berättar Moa, sjuksköterska på neonatalavdelningen i Helsingborg.
För oss är det viktigt att du är intresserad av både akutvård och omvårdnad samt att du har ambitionen att utveckla och förbättra vården genom att engagera dig i något av våra ansvarsområden. För att stärka dig i din profession erbjuds kontinuerlig utbildning i form av självstudier, medicinsk teknik samt medicinska- och omvårdnadsföreläsningar. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har specialistutbildning som sjuksköterska inom barn- och ungdomssjukvård, intensivvård och/eller är utbildad distriktssköterska. Det är meriterande om du tidigare har arbetat på en neonatalavdelning.
Hos oss ingår du i en stabil och positiv arbetsgrupp som präglas av ett nära samarbete mellan personal och familj. Det är därför av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera. Vidare har du alltid patientens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan en eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Karin Lindhé, Enhetschef 042- 406 19 35 Jobbnummer
9588092