Sjuksköterska till Neonatalavdelning 56, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus söker dig som vill jobba tillsammans med oss för att ta hand om våra små patienter och deras familjer. Vi är stolta över vår arbetsplats och arbetar målmedvetet för att alla ska känna sig trygga och säkra i sitt arbete.
Varmt välkommen till oss!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Meriterande om du är utbildad barnsjuksköterska eller om du har tidigare erfarenheter av barnsjukvård eller intensivvård samt kunskaper i andra språk. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är stabil och kontrollerad i pressande situationer samt har lätt för att anpassa dig till snabbt förändrade omständigheter.
Det här får du arbeta med
På avdelning 56 vårdar vi för tidigt födda barn från graviditetsvecka 28 och sjuka nyfödda barn upp till 6 månaders ålder. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består av daglig omvårdnad av barnen, intensivvård och akut omhändertagande. Vi arbetar familjecentrerat. Att handha medicinskteknisk utrustning dagligen ingår som en del i arbetet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du i nära team med undersköterskor, barnläkare och kurator kring barnen och deras familjer. Som sjuksköterska ser du till barnens specifika omvårdnadsbehov och kan prioritera de åtgärder som sätts in.
Det här erbjuder vi dig
Lång och gedigen introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter
Teamträning i det akuta omhändertagandet och fortlöpande utbildningar i till exempel MT-utrustning
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjukskötehttps://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid eller deltid enligt överenskommelse. Arbetstid: rotationstjänstgöring. Tillträde 31 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Maria Almqvist maria.almqvist@vardforbundet.se +46722068421 Jobbnummer
9964283