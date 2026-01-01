Sjuksköterska till nattjänst på medicinavdelning 4, Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Medicinkliniken i Region Kronoberg - En plats för framtidens vård
Medicinkliniken är en av Region Kronobergs största och mest mångsidiga kliniker. Här erbjuder vi både öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin, samt andra invärtesmedicinska specialiteter såsom neurologi, reumatologi och allergologi. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Med fokus på robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare, strävar vi efter att tillsammans bygga den bästa medicinkliniken!
På vår avdelning vårdas patienter med stroke och olika neurologiska sjukdomar, såsom Parkinson, epilepsi, MS, ALS, hjärntumör och Guillain-Barré. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team där samarbete är nyckeln till att ge god och säker vård.
Vi har en av våra kollegor som ska gå på föräldraledighet och söker därför dig som vill arbeta natt hos oss under den perioden. Vi tänker att vikariatet varar under hela 2026.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Du kommer ansvaret i omvårdnadsarbetet, medicinska uppgifter samt att bidra till rehabiliteringsprocessen tillsammans med övriga yrkesgrupper. En särskild del av vår avdelning är akutsalen där vi tar emot rädda-hjärnan-larm. Här får du vara delaktig i akuta insatser, bland annat vid Trombolysbehandling, vilket ger ett varierande och lärorikt arbete. För dig som vill utvecklas erbjuder vi strokekompetensutbildning och möjligheter till vidareutbildning inom neurologi.
När du börjar hos oss ser vi till att du får en introduktion som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter och kunskaper så att du får den trygghet du behöver för att komma in i arbetet på ett bra sätt. Är du nyanställd inom Region Kronoberg får du dessutom ta del av flera introduktionsutbildningar som alla nya medarbetare deltar i under sin första tid hos oss.Kvalifikationer
Med stort engagemang välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av medicinkliniken i Växjö. Du har ett genuint intresse för att ge god vård och arbetar aktivt för att patientens behov ska stå i centrum. Har du tidigare erfarenhet av stroke- eller neurologivård är det meriterande, men det är inget krav.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära olika yrkesgrupper, både inom avdelningen och tillsammans med övriga enheter och kliniker. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, bidrar till en positiv arbetsmiljö och är trygg i att ta ansvar. Hos oss behöver du kunna hantera ett varierande arbetstempo och känna dig bekväm med att fatta självständiga beslut när situationen kräver det.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
