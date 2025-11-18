Sjuksköterska till nattjänst i hemsjukvården
2025-11-18
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-11-18Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska som vill vara en del i den kommunala hemsjukvården i Värnamo kommun med en fast anställning i vårt nattlag.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i den kommunala sjukvården. Du ansvarar för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för såväl yngre som äldre patienter.
Som sjuksköterska på natten säkrar du upp för en god omvårdnad för vårdtagaren i ett nära samarbete med övrig personal. Du ansvarar för den kommunala hälso-och sjukvården i såväl ordinärt boende, särskilt boende och gruppbostäder.
I arbetet ingår förutom kliniskt arbete också att ge råd och stöd till patienter, närstående och andra personalkategorier. Vi söker nu dig som vill vara en del av Värnamo kommuns nattlag.
Enligt vår värdegrund behöver du kunna:
Sätta behov och intresse hos den vi är till för i centrum.
Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och dig själv.
Samverka över gränser och ta tillvara varandras kompetenser.
Verka för arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Som person är du trygg samt har förmåga att skapa ett positivt klimat. Du är lyhörd och empatisk samt har lätt för att samverka. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt, planera och ta beslut samt organisera ditt arbete.
Vi värnar om det professionella förhållningssättet och ser att du vill vara en bärare av det. Patientdelaktighet och samverkan med närstående är för dig en självklarhet.
B-körkort som gäller för manuell växellåda är ett krav.
Välkommen att söka en nattjänst hos Hälso-och sjukvården, Omsorgsförvaltningen Värnamo kommun.Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Tillsättning snarast, enligt överenskommelse samt efter erforderliga beslut.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Helena Hållstedt 0370-377716 Jobbnummer
9609713