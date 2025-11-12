Sjuksköterska till natten vid Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Lindesberg
2025-11-12
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Vård och omsorg i Lindesberg
Är du nyfiken på hur det är att arbeta som sjuksköterska vid Lindesbergs kommun?
Vid Lindesbergs kommun arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och kvalitativ vård - varje dag. Vårt sjukskötersketeam består av cirka 40 engagerade medarbetare som verkar inom hela kommunen, från Fellingsbro, Frövi och Vedevåg till Lindesberg och Storå.
Vi har olika uppdrag och arbetar inom flera verksamhetsområden:
* Särskilt boende (SÄBO)
* Hemsjukvård (HSV)
* Nattorganisationen
* Resursgruppen, som täcker upp dag-, kvälls- och helgpass där det behövs som mest
Oavsett roll präglas vårt arbete av samarbete, engagemang och viljan att göra skillnad för våra invånare - varje dag.
Vill du veta mer om hur det är att vara en del av vårt team? Välkommen att skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en 75% tillsvidaretjänst natt.
Du kommer att utgå från Frövi och även ha områdena runt omkring såsom Fellingsbro och Vedevåg när du arbetar natt.
Vi ser en stor vikt att samarbeta inom alla områdena inom kommunen.
Lindesbergs kommun erbjuder motionstimme/friskvårdspeng samt möjlighet att byta semesterersättning mot semesterdagar. Vi tillämpar individuell lönesättning.Kvalifikationer
Du behöver vara legitimerad sjuksköterska. Har du specialist- eller påbyggnadsutbildning till distriktssköterska, geriatrikutbildning eller demensutbildning är det meriterande. Detsamma gäller förskrivningsrätt. Vi använder oss av dokumentationssystemet Viva och arbetar även i system som Lifecare, MCSS, NPÖ samt nationella kvalitetsregister. Har du någon erfarenhet av dessa är det också en fördel.
Vi vill att du talar god svenska och kan använda dig av språket i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Ange gärna i din ansökan om du har språkkunskaper i finska.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Kontakt
HSL chef/enhetschef
Anna Råbom anna.rabom@lindesberg.se 058181526 Jobbnummer
9600693