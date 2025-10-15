Sjuksköterska till natten på Väderkvarnen vård och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Mitt namn är Dorota och jag är enhetschef på Väderkvarnens vård och omsorgsboende som ligger mycket centralt i Stockholm.
På Väderkvarnen finns 92 lägenheter i vård- och omsorgsboenden med inriktningarna demens, somatik och socialpsykiatri för äldre samt ett servicehus. Jag ansvarar för hälso- och sjukvårdspersonal samt nattpersonal på boendet som är en stabil verksamhet i kommunal regi i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.
Just nu söker jag en nattsjuksköterska.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av mitt härliga och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Jag erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, föreläsningar, nätverksträffar och vill gärna att du använder dig utav friskvårdsbidrag och andra förmåner som erbjuds inom staden.
På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende arbetar vi alla aktivt med Stockholms stads värdegrund, värdighetsgarantier och egna värdeord: arbetsglädje, delaktighet, trygghet och fånga dagen.
Arbetet är förlagt på 3 veckors schema, deltid 67 %
Din roll
Som sjuksköterska på natten arbetar du självständigt men kommer att handleda personal. Du kommer att samarbeta med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, samt gruppledare och enhetschefer på Väderkvarnen. Du kommer att utföra individuella bedömningar, planera och leda omvårdnad och hälso- och sjukvårdsarbete. I ditt arbete ingår både akuta och planerade insatser och det är viktigt att du är säker i din roll som sjuksköterska samt kan agera snabbt och flexibelt.
Vi har Metodikum, som är ett träningsrum för att utbilda omsorgspersonalen i vitala parametrar samt förflyttningsteknik och hjälpmedel.
Vi använder dokumentationssystemet Vodok 2.0 samt Parasol , Appva signeringssystem samt använder digitala medicinskåp och nyckelskåp.
Din kompetens och erfarenhet
Jag söker dig som har:
legitimation som sjuksköterska
flera års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller slutenvård
erfarenhet att handleda och delegera personalen
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i dokumentationssystem Vodok 2.0
erfarenhet och utbildning av BPSD, Palliativvård, Senior Alert
Jag behöver dig som är flexibel och empatisk för omsorgstagarens behov och önskemål. Du behöver ha god samarbetsförmåga och dela gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig nytt.
Jag kommer att lägga stor vikt vid dina kunskaper och dina personliga egenskaper men även vid lämplighet och engagemang för tjänsten.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Jag rekryterar utan personliga brev och vill att du svarar på frågorna med tydliga kopplingar till ditt cv. Jag kommer att ha intervjuer löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
