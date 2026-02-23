Sjuksköterska till natten, Capio Geriatrik Dalen avd 71
2026-02-23
Välkommen till en av Stockholms största geriatriska kliniker!
Capio Geriatrik Dalen har lång och bred erfarenhet av att bedriva geriatrisk vård. I september öppnade vi en ny avdelning, avd 71, som är en allmängeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser som är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård med hör patientsäkerhet, där alla känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner, för en säker och välfungerande vård.
Vi erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag dygnet runt, året om. Patienterna kommer via slutenvården, akutmottagning, ambulans, närakut, äldreboende och vårdcentral. Vi har även en specialistmottagning för utredning av kognitiv svikt. På sjukhusområdet finns även tillgång till röntgen och närlaboratorium.
Din roll
I sjuksköterskearbetet ingår bland annat att ansvara för omvårdnad och läkemedelsadministrering. Som sjuksköterska är du arbetsledare i omvårdnadsarbetet. Medicintekniskt ingår att sätta perifera infarter, skötsel av centrala infarter, såromläggningar, katetersättning/hantering, blodtransfusioner och antibiotikaadministrering. Vi använder oss av slutenvårdsdos för att underlätta läkemedelsadministrering. Du arbetar nattid tillsammans med 2 undersköterskor på 24 patienter.
Vi erbjuder dig
Närvarande chefer
Individanpassad inskolning
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar.
Anställningsform
Omfattning: 73,98%
Heltidsmått: 32,33
Nattid, 7 nätter på 3 veckor, fast schema
Arbetstider 21:00-0715
Om dig
Legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kliniskt arbete inom geriatrisk slutenvård eller internmedicin.
Då avdelningen är nyöppnad ställer det särskilda krav på personliga egenskaper såsom:
Initiativtagande & drivkraft
Flexibilitet & anpassningsförmåga
Samarbetsförmåga & laganda
Engagemang & uthållighet
Struktur & ansvarskänsla
God Kommunikationsförmåga & pedagogik
Du har goda kunskaper i svenska språket.
Tycker du att det här låter intressant? Då vill vi höra mer om dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
