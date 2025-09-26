Sjuksköterska till Nationell högspecialiserad vård, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2025-09-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Västernorrland är en av fem regioner i landet som, på uppdrag av Socialstyrelsen, bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) vid allvarliga ätstörningar. Vi på Nationell högspecialiserad vård på Region Västernorrland erbjuder en högintensiv behandling för personer över 16 år, baserad på mångåriga erfarenhet från ätstörningsvården. NHV har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom länsverksamhet psykiatri i Västernorrlands län. Nu söker vi en sjuksköterska till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Nationell högspecialiserad vård, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska deltar du i ett team som erbjuder ätstörningsbehandling till individer som lider av allvarliga ätstörningar. Behandlingen är mångfacetterad och dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Miljöterapi
Somatisk vård
Gruppterapi
Stöd vid matsituationer till patient
Dialog med patient och anhöriga om vård
Du kommer även att:
Upprätta vårdplanering tillsammans med teamet
Genomföra somatiska bedömningar
Administrera medicin
Kunskapsutveckling är viktigt i verksamheten. Både internutbildning och samarbete med andra NHV enheter för utbildning kommer att ske. Parallellt kommer regelbunden handledning att ges.
Möjligheter till förkovring och vidareutbildning finns liksom till forskning. Tjänsten innebär arbete med obekväma arbetstiden såsom kvällar och nätter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roxanna Edin Sandberg +4660149879 Jobbnummer
9527561