Sjuksköterska till närvårdsavdelning, Närvårdskliniken Vårdcentrum Finspång
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Finspång Visa alla sjuksköterskejobb i Finspång
2026-01-07
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett härligt gäng där arbetsglädjen är stor? Då kan det här vara tjänsten för dig! Vi söker just nu sjuksköterskor som vill bli våra nya kollegor.
Vårt erbjudande
I Vårdcentrum Finspång har vi samlat resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i samverkan med Finspångs kommun. Vårdcentrum Finspång tillhör Primärvårdscentrum (PVC) och innefattar vårdcentral med BVC, distriktssköterskemottagning, laboratorium, egen jour-mottagning och en rehaborganisation. Närvårdskliniken som bedriver verksamhet 24/7 innefattar närvårdsavdelning och LAH. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Hela verksamheten består av drygt 230 medarbetare i olika befattningar. Kännetecknande för Vårdcentrum Finspångs verksamhet är god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper. Det nära samarbetet med Finspångs kommun berör framförallt hemsjukvård för våra gemensamma invånare.
Vi upprätthåller och utvecklar din kompetens genom att du utöver patientarbetet kan kombinera ditt arbete med andra uppdrag och delta i nätverk. Att handleda studenter ingår i uppdraget och är en del av kompetensutvecklingen. Närvårdskliniken erbjuder möjlighet till vidareutbildning genom externa och interna utbildningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar och ser gärna att du är intresserad av att vara med och driva förändringsarbete.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Närvårdsavdelningen har 14 vårdplatser där utredning, rehabilitering och eftervård bedrivs för medicinska, kirurgiska och ortopediska patienter. Här finns även palliativa platser för LAH-anslutna patienter.
Vi arbetar i team, en sjuksköterska och två undersköterskor där vi tillsammans med läkare och rehabpersonal ansvarar för patientens basala och specifika omvårdnad. Du kommer till en avdelning där du får lära dig mycket och får en bredd i din kompetens. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god arbetsmiljö där alla ska få möjlighet att bli sedda och hörda. Nyckelord för närvårdsavdelningen är god omvårdnad där vi strävar efter en personcentrerad och patientsäker vård.
Du är välkommen att höra av dig till någon av oss så kan vi berätta mer om vår verksamhet, vi kan också träffas förutsättningslös där du har möjlighet att komma förbi och bekanta dig med vår verksamhet. Arbetstiden är roterande och förlagd på dag kväll samt natt vid önskemål. Närvårdskliniken strävar efter att erbjuda attraktiva och hälsosamma scheman. Helgtjänstgöring ingår. Vi tillämpar individuell schemaplanering.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är en önskan men vi välkomnar även nyexaminerade sjuksköterskor. Vi är måna om att man som medarbetare känner sig trygg hos oss och därför erbjuder vi dig en individuell introduktion. Du har kontinuerliga uppföljningssamtal med chef och en individuell utvecklingsplan. Då du kommer att kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.
Vi söker dig som med glädje och engagemang vill utvecklas inom din profession och vara en del av utvecklingen av vår organisation. Som person är du flexibel, strukturerad, har god samarbets-förmåga och goda sociala färdigheter. Du är nyfiken, har en personlig mognad och en empatisk förmåga. Du har ett förhållningssätt där patienten är i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Närvårdskliniken Finspång Kontakt
Verksamhetschef Susanne Svensson susanne.svensson@regionostergotland.se Jobbnummer
9672578