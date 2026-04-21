Sjuksköterska till Närvårdsavdelning 95 i Säffle
2026-04-21
Din arbetsplats
Närvårdsavdelning 95 har idag 14 vårdplatser och vi bedriver vård dygnet runt för framförallt multisjuka äldre i närområdet. Vi erbjuder vård inom bland annat medicin, ortopedi, kirurgi och palliativ vård. Detta ger en bredd i omhändertagandet av patienten. På avdelningen kommer även dagpatienter för att exempelvis under dagen få blodtransfusioner eller andra infusioner.
Vi har utvecklat ett koncept för våra patienter som ofta behöver vård där de kan komma direkt till avdelningen för direktinläggning så kallade, Näva-patienter. Vi arbetar i team kring patienten och har även Närvårdsteamet kopplat till avdelningen för direktinläggningar.
Arbetsplatsen har ett attraktivt arbetsklimat och trevliga kollegor. Du får möjlighet till individuell schemaplanering och olika anställningsformer kan diskuteras. Du kommer ha bonussystem vid mixtjänstgöring som innebär extra utbetalning två gånger per år.
Som sjuksköterska arbetar du i team med undersköterska, läkare och arbetsterapeut. Du ansvarar för patientens dagliga omvårdnad och leder arbetet i teamet. Olika medicinska uppgifter ingår i arbetet så som infusioner, blodtransfusioner och provtagning med mera. Tillsammans med andra länkar i vårdkedjan som exempelvis kommuner skapar vi en hög kvalité och trygghet för patient och närstående.
Då avdelningen har dygnet runt verksamhet innebär arbetet tjänstgöring både dag, kväll, natt och helg.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från slutenvård ser vi som meriterande men inte ett krav.
Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och initiativtagande. För att du ska trivas hos oss ska du både kunna arbeta självständigt och i team. Att alltid ha patientens bästa i fokus är för oss självklart.
För oss är det viktigt att rätt person med rätt kompetens blir en del av vårt team, därför kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Närvårdsavdelning 95 Säffle Kontakt
Eva Sandahl, avdelningschef eva.sandahl@regionvarmland.se 010-8381026 Jobbnummer
9868048