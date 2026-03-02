Sjuksköterska till Nacka seniorcenter Ektorp
Nacka kommun / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-03-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en kommun med gott rykte där du får möjlighet att jobba tillsammans med engagerade kollegor och chefer och göra skillnad för våra äldre? Vill du utvecklas i din yrkesroll, styra över din arbetsdag och endast arbeta vardagar dagtid? Då ska du söka till Nacka seniorcenter Ektorp!
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter söker nu en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som genom sin kompetens och trygghet gör stor skillnad för våra kunder. Rollen som sjuksköterska inom äldreomsorgen är komplex och kräver stort eget ansvar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på våra äldreboenden är du spindeln i nätet kring våra kunders hälso- och sjukvårdsinsatser. Läs mer om Nacka Seniorcenter Ektorp här.
Rollen omfattar, men är inte begränsad till:
• Hälso- och sjukvårdsansvar för våra kunder
• Coachning och handledning av omvårdnadspersonal
• Läkemedelshantering
• Effektivisering och kvalitetsutveckling av verksamheten
Du ingår i ett team tillsammans med sex sjuksköterskekollegor, omsorgspersonal samt fysio- och arbetsterapeuter som genom dagliga avstämningar och ett när samarbete tillsammans arbetar för att ge våra kunder en trygg tillvaro.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• Meriterande om du har arbetet som sjuksköterska i några år
• Meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg och särskilt boende
• Meriterande med specialistkompetens inom demenssjukvård och/eller palliativ vård
Är det här du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket och gärna med erfarenhet av att arbeta inom särskilt boende. Det är även meriterande om du har specialistutbildning inom demenssjukvård och/eller palliativ vård.
För att lyckas i rollen ser vi att du förstår hur din roll påverkar verksamhetens helhet och du möter utmaningar som uppstår på ett ödmjukt och engagerat sätt och hittar lösningar tillsammans med teamet. I och med att vi ständigt utvecklar vår verksamhet och våra arbetssätt är det viktigt att du har förmåga att arbeta självgående samtidigt som du tillsammans med andra kan driva utvecklingen framåt. Du är van att handleda andra och dela med dig av dina kunskaper. Utöver ovan har du goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift samt god datorvana.
Dina personliga kompetenser
• Självgående
• God samarbetsförmåga
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten
• Pedagogisk insikt
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vidare erbjuder vi:
• Bra schema med tjänstgöring dagtid.
• Kontinuerlig kompetensutveckling utifrån kundernas och verksamhetens behov.
• Stora karriärmöjligheter, som sjuksköterska kan du bland annat gå vidare till en chefskarriär.
• Bra ledning och korta beslutsvägar där din chef finns nära till hands för stöd och bolla idéer.
• Ett tätt samarbete med läkare och chefer där gemenskap och stöd är en naturlig del av vardagen
• Friskvårdsersättning och förmånscykelserbjudande bland annat.
Läs mer om våra förmåner här.
Om oss
Nacka seniorcenter (NSC) är en mötesplats för seniorer och det kommunala alternativet för äldreomsorg som erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg i form av dagverksamhet och särskilt boende. I Nacka kommun finns det sammanlagt fyra Seniorcenter som ligger i Ektorp, Finntorp, Saltsjöbaden respektive Saltsjö-Boo. Läs gärna mer om våra verksamheter här.
Utdrag från belastningsregistret
Utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär utdraget i samband med att du skickar in din ansökan då handläggningstiderna kan vara långa.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, referenstagning och bakgrundskotroll. I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi därför endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Det är viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Therese Prohorenko therese.prohorenko@nacka.se 0704317711 Jobbnummer
9772670