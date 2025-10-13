Sjuksköterska till Myrbergska gården
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-10-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta i ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till hög kvalitet i vården. Med ett centralt läge i Luthagen och ett välfungerande samarbete mellan professioner erbjuder vi en arbetsplats där du både får trygghet och utveckling.
På Myrbergska gården arbetar tre sjuksköterskor fördelat på tre avdelningar. Två med inriktning demens och en med inriktning omvårdnad. Nu söker vi en sjuksköterska med huvudansvar på omvårdnadsavdelningen. Vi arbetar i team på boendet där sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, och omvårdnadspersonal samverkar. Som sjuksköterska har man sin anställning under HS säbo område väst som är en större grupp av legitimerad personal under verksamhetschef HS, vilket skapar möjlighet för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika enheter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med brukaren i centrum och bidrar med din kompetens i en verksamhet som ständigt utvecklas. Vår ambition är att du, tillsammans med oss, utvecklar både verksamheten och dig själv i ett nära och stödjande samarbete med dina kollegor. Du får en varierad arbetsdag med meningsfulla arbetsuppgifter inom ditt område. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Bedöma och planera behovet av HSL-insatser samt utvärdera behandlingsresultat
• Handleda och delegera HSL-uppgifter till omvårdnadspersonal
• Delta i teamsamverkan kring brukare, exempelvis beträffande fallriskbedömningar, Senior Alert och BPSD
• Aktivt delta i kvalitetsråd tillsammans med legitimerad personal, teamombud och verksamhetschef
Arbetet innefattar även helgtjänstgöring dagtid var åttonde helg tillsammans med fem kollegor i en jourgrupp som utgår från Fyrisborg.Publiceringsdatum2025-10-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar ses det som meriterande.
Vi söker dig som värdesätter struktur och kan planera, organisera och prioritera så att arbetet flyter på. Du trivs med att ta ansvar, hålla ihop helheten och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Dessutom är du duktig på att skapa goda samarbeten och relationer. Du är lyhörd, lätt att ha att göra med och bra på att kommunicera. Du lyssnar och hanterar konflikter på ett bra sätt och gillar att jobba tillsammans med andra för att skapa trygg och kvalitativ vård.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Anna Brokopp Rotmil, verksamhetschef, 018-727 13 01
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Anna Brokopp 018-727 13 01 Jobbnummer
9554190