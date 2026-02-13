Sjuksköterska till mottagningen på Surbrunns vårdcentral
Surbrunns vårdcentral söker mottagningssköterska med samordnaruppdrag
Vi är en trivsam och välfungerande vårdcentral med cirka 13 500 listade patienter mitt i stan vid Odenplan.
Vi har en hemsjukvård med cirka 75 inskrivna patienter. Vi har fokus på våra patienter och god arbetsmiljö och vi arbetar i fina lokaler som ligger centralt vid Odenplan. Det är en trevlig arbetsplats där vi ställer upp för varandra och försöker ha roligt tillsammans. Du kan läsa mer om oss på Surbrunns vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på mottagningen på vårdcentralen. Arbetet innebär bland annat planerade och oplanerade besök samt telefonrådgivning i TeleQ och chatt i Alltid öppet. Arbetet innebär också på deltid att vara samordnare för hela sköterskegruppen och då ansvara och driva alla utvecklingsprojekt, ansvara för schemastruktur och planering av bemanning.
Som sjuksköterska i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer i både planerade och akuta besök samt telefonrådgivning och rådgivning/kontakt med patienter i våra digitala kanaler. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care och TeleQ är meriterande. Vana att jobba digitalt är en merit.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper såsom god förmåga att kunna samarbeta med alla förekommande yrkesgrupper, hög initiativförmåga, förmåga till struktur och driv samt flexibilitet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid måndag - fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
