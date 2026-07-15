Sjuksköterska till mottagningen på Fruängens vårdcentral - vikariat
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-15
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Information om arbetsplatsen
Fruängens vårdcentral är en familjär och medarbetarstyrd mottagning med korta beslutsvägar och stort hjärta.
Vårdcentralen ligger i Fruängens läkarhus tillsammans med flera specialistmottagningar. Läkarhuset ligger centralt i Fruängen nära tunnelbana och bussar. Vårdcentralen är en del av Praktikertjänst AB.
En förmån hos oss är friskvårdsbidrag på 5000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet på vårdcentralen inkluderar telefonrådgivning och mottagningsarbete (som injektioner, vaccinationer, såromläggningar, blodtryckskontroller, hantering av centrala infarter etc). Vi använder oss även av Praktikertjänsts egen app för att hjälpa patienter digitalt. Vi dokumenterar i TakeCare och har uppringningssystemet Teleq.
Om du arbetar heltid är den vanliga arbetstiden hos oss vardagar 8-17, varannan fredag 8-11:30.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och/eller är distriktssköterska.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper som att du är serviceinriktad, engagerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med en variation av arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, digitala vårdkontakter och mottagningsbesök. Du har en positiv attityd, är pigg, flexibel och ser möjligheter att göra det bästa för patienten.
Övrig information
Tjänsten är ett graviditetsvikariat med möjlighet till fast tjänst längre fram då vi har ambitionen att växa.
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vid eventuella frågor om tjänsten maila johanna.petersson.1@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Fruängsgången 2 (visa karta
)
129 52 HÄGERSTEN Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Fruängens Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Johanna Lovén johanna.loven@ptj.se Jobbnummer
10003724