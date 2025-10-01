Sjuksköterska till mottagningen för OCD och relaterade tillstånd
Vill du göra skillnad för barn och ungdomars psykiska hälsa? Vill du arbeta kliniskt och samtidigt vara med och utveckla nya metoder och kunskap? Vi utökar vårt uppdrag och har därför nu möjlighet att utöka vår personalgrupp.
Ta tillfället i akt och bli en av oss!
BUP OCD och relaterade tillstånd är en enhet inom BUP sektion Forskning, utveckling och utbildning (FoUU), som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning inom BUP Stockholm. BUP FoUU är en dynamisk arbetsplats där klinisk personal och forskare arbetar nära tillsammans.
BUP OCD bedriver barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå, samt bedriver forskning inom området. Vidare har vi ett utvecklings och utbildningsuppdrag. På BUP OCD möter vi barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år och deras familjer. Målgruppen är barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik, ofta med samsjuklighet av flera diagnoser. Vi arbetar både i hemmiljö, i annan närmiljö och på mottagningen. Insatserna är tidsbegränsade och utgår från tydliga mål som följs upp regelbundet. Vi tar emot remisser från barnpsykiatri i Stockholm och övriga landet.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med medicinuppföljningar och telefonrådgivning, samt delta i sedvanligt barnpsykiatriskt arbete vid tillstånden OCD och relaterade tillstånd (BDD, samlarsyndrom, tics/tourette, dermatillomani och trichotillomani).
I uppdraget ingår dessutom samverkan med andra mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, skola och socialtjänst. Det tvärprofessionella samarbetet är viktigt hos oss.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar, erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik samt gärna erfarenhet av adhd-medicinering. Du får gärna ha specialistutbildning och KBT-kompetens, men det är inget krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad, flexibel samt har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll och stabil som person. På vår arbetsplats jobbar vi tillsammans och att kunna samverka med kollegor är av yttersta vikt för att fungera på vår mottagning. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en välfungerande mottagning med gott arbetsklimat och återkommande goda resultat på både medarbetarenkät och patientenkät. Vi har låg personalomsättning och på mottagningen arbetar många erfarna kollegor som har valt att stanna länge på arbetsplatsen. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Forsknings- och Utvecklingscentrum är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
