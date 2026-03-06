Sjuksköterska till mottagning Öron-, Näs- och Halskliniken
På öron-, näs- och halsmottagningen i Karlskrona erbjuder vi dig ett spännande och varierande arbete.
Som sjuksköterska är du en viktig del av teamet på mottagningen och du arbetar nära både läkare och undersköterskor. Du möter en varierad patientgrupp i alla åldrar. Tillsammans med övriga sjuksköterskekollegor delar ni på arbetsuppgifterna som bland annat består av att koordinera mottagningsarbetet, bemanna telefonrådgivning, assistera läkarna vid olika undersökningar, handleda sjuksköterskestudenter samt att arbeta som kontaktsjuksköterska för onkologpatienter.
Öron-, näs- och halskliniken bedriver verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn och vi har nära samverkan mellan båda mottagningarna. Det kan därför förekomma arbetspass även i Karlshamn.
Förutom mottagningarna så består kliniken även av hörselvård, tolkcentral, logopedmottagningar samt operationsenheter på båda orter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha minst två års erfarenhet i sjuksköterskeyrket. Tidigare erfarenhet av arbete på mottagning är meriterande. Hos oss får du en introduktion som vi anpassar efter din erfarenhet.
Du ska ha lätt för att samarbeta och ha god förmåga att kommunicera och anpassa dig efter situation - alltid med patientens bästa i fokus. Du behöver vara noggrann och på sikt krävs det att du kan arbeta självständigt i ditt uppdrag. Du behöver ha god förmåga att kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100%. Schemalagd arbetstid är dagtid, måndag-fredag.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Intervjuer kan komma att genomföras fortlöpande men tillsättning sker inte förrän samtliga ansökningar beaktats efter sista ansökningsdag.
Kliniken kan i vissa fall tillämpa provanställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
