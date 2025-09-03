Sjuksköterska till mottagning inom Beroendecentrum Stockholm
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Vi söker nu två sjuksköterskor till Rättspsykiatriska öppenvården.
Mottagningen bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk öppenvård tillsammans med Rättspsykiatri Vård Stockholm och kriminalvården. Till oss kommer patienter som i domstol dömts till behandling eller får behandling enligt LRV/LPT. Vi tar även emot patienter på remiss från allmänpsykiatrin och den övriga beroendevården. Mottagningen är belägen på Helix, den rättspsykiatriska byggnaden i Huddinge. Vill du vara med och bidra till en beroendevård i framkant? Då är detta ett jobb för dig!
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bedömningar, provtagning, läkemedelshantering, planering, motiverande och stödjande samtal samt dokumentation. På Rättspsykiatriska öppenvården arbetar vi med kontaktmannaskap där du har ett övergripande ansvar för ett antal patienter. Behandlingskontakterna är ofta långvariga med fokus på alliansbyggande och kommunikation. Handledning ingår som en del i arbetet. Arbetet kräver ett aktivt förhållningssätt gällande bedömningar, utredning och övrig behandling utifrån evidensbaserade metoder.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri.
Det är meriterande om du även har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med beroendevård och/eller psykiatri är meriterande men inte ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en öppen människosyn och gillar utmaningar. För att passa hos oss har du en förmåga till självständigt arbete samtidigt som du uppskattar ett utvecklande samarbete med kollegor från olika professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
ett spännande och meningsfullt arbete med mycket eget ansvar. Inom Beroendecentrum Stockholm ger vi dig stora möjligheter att utvecklas i din profession. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. För oss är det också viktigt att våra medarbetare har en arbetsplats där vi trivs och mår bra. Bland annat erbjuder vi en timmes friskvård per vecka, 4000 kronor i friskvårdsbidrag per år och fri sjukvård i öppenvård. För oss är det viktigt att lära av varandra och hitta bra arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta dem som behöver vår hjälp. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt jobb.
Anställningsform
Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas
Övrig information
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tillträde efter överenskommelse.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
