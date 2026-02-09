Sjuksköterska till mottagning gynekologisk cancer, Solna
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-09
Vår kollega Mathilda ska gå på föräldraledighet - vill du arbeta som kontaktsjuksköterska inom gynekologisk cancer under hennes föräldraledighet? Varmt välkommen att söka till vår mottagning i Solna.
Du erbjuds
ett spännande arbete med varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att arbeta i ett team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare
att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
möjligheten till regelbunden kompetensutveckling och fortbildning för att hålla dig uppdaterad inom gynekologisk cancer och relaterade områden
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Till vår mottagning kommer patienter med gynekologisk cancer. Här bedrivs högspecialiserad kirurgisk och onkologisk vård. Vi söker nu en kontaktsjuksköterska till det onkologiska flödet. Här strävar vi efter att erbjuda en hög vårdkvalité och arbeta enligt kontaktsjuksköterskeuppdraget.
Som kontaktsjuksköterska har du en central roll där du möter patienter som genomgår både kurativa och palliativa medicinska behandlingar. Som kontaktsjuksköterska ansvarar du för patientens vård och planering under hela behandlingstiden samt uppföljning efter behandling. Du har en egen sjuksköterskemottagning där du informerar patienten om kommande behandlingar, ger råd om symtom och biverkningar, gör uppföljningar samt rehabiliteringsplaner. Du har även telefonrådgivning samt administrativa uppgifter där bland annat att boka in patienter till nybesök och återbesök ingår.
Tjänsten är ett vikariat på cirka 11/2 år.
Läs mer om oss här.
Vi söker dig som
anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
bevarar lugnet i pressade situationer, behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på det väsentliga.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 3 års erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Specialistutbildning inom onkologi och/eller kontaktsjuksköterskeutbildning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Bäckencancer Kontakt
Ulrika Ehrström 0701671452 Jobbnummer
9729854