Sjuksköterska till Mottagning ärftlig cancer Malmö och Sjukvårdsregional fu

Gör skillnad. Varje dag.
Bli en del av vårt engagerade team på Mottagning ärftlig cancer Malmö (MÄC) och Sjukvårdsregional funktion för ärftlig cancer (SFÄC)! Som sjuksköterska hos oss får du arbeta nära patienterna och bidra till en trygg och personcentrerad vård. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team där samarbete, kvalitet och ett professionellt bemötande är centrala delar i det dagliga arbetet.
Mottagning ärftlig cancer Malmö (MÄC) är en regionövergripande klinisk mottagning som har som uppdrag att samordna uppföljningen för personer med en konstaterad ärftlighet för cancer. Sjukvårdsregional funktion för ärftlig cancer (SFÄC) är ett kunskap- och kompetenscentra för Södra sjukvårdsregionen, som utgör ett stöd för de uppföljningsenheter som finns eller är under uppbyggnad i Södra sjukvårdsregionen för ärftlig cancer.
Verksamheten erbjuder direkt patientomhändertagande och har kunskap om att möta patienter med ärftlighet för cancer i livets olika skeden. Både mottagningen och SFÄC har ett nära samarbete med olika aktörer såsom olika kliniska verksamheter, patient- och närstående representanter och Regionalt Cancercentrum Syd, i att skapa personcentrerade omhändertagandeprocesser. SFÄC har ett tydligt utbildning- och informationsuppdrag, liksom att stödja och skapa förutsättningar för klinisk forskning och att följa upp den samlade verksamheten inom ärftlig cancer genom bland annat kvalitetsregisterdata. Målet är att uppnå ett jämlikt och gott omhändertagande för personer med sällsynta diagnoser ur ett hela livet-perspektiv.
MÄC och SFÄC tillhör båda verksamhetsområdet VO hematologi, onkologi och strålningsfysik inom Skånes Universitetssjukvård och en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). Med cirka 900 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (Sus) och strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med universiteten i Malmö och Lund.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ingår du i arbetet som utgår från uppdragsbeskrivningarna för MÄC och SFÄC. I arbetsuppgifterna ingår kliniskt mottagningsarbete med det kliniska omhändertagandet, samordning av detta samt att ge psykosocialt stöd och hjälpa patienten att hantera den ärftlighet för cancer som föreligger.
Arbetet omfattar även genomförande av utbildningsinsatser och informationsspridning, stöd för implementering av kvalitetsregister samt medverkan i klinisk forskning. Du har ett nära samarbete med övriga medarbetare i teamet för ärftlig cancer och den regionala patientprocessledaren för ärftlig cancer.
Du kommer att vara en central och viktig person i att verka för ett tydligt, sammanhållet och samordnat omhändertagande av personer med ärftlighet för cancer och utgöra en stödjande samt samordnande roll för de lokala organisationerna inom ärftlig cancer.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med specialistkompetens inom onkologi och om du har erfarenhet av kliniskt mottagningsarbete och av personcentrerat omhändertagande. Att ha erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete, kvalitetsregister samt forskning i hälso- och sjukvården anses även meriterande. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper i processarbete och är duktig på att samverka samt samarbeta med olika aktörer inom hälso- och sjukvården och i samhället lokalt, regionalt och nationellt.
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och har vana att tala inför större grupper samt färdigställa rapporter. Det är även viktigt att du är strukturerad, har förmåga att ta egna initiativ samt trivs att jobba både i grupp och enskilt. Vi hoppas att du, precis som oss, gillar utmaningar samt är positiv och ser möjligheter och stimulans i att kunna utveckla vården för personer inom ärftlig cancer.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du är forskningsintresserad och välkomnar om du framöver är intresserad av att kombinera din kliniska tjänstgöring med forskningsstudier.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
