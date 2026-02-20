Sjuksköterska till Mottagning 1, Barn- och ungdomspsykiatrin
Din arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är Region Värmlands specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa.
Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan med familj och övriga aktörer såsom skola och socialtjänst är en stor och viktig del av vårt arbete.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en stor arbetsplats med cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi jobbar i tvärprofessionella team och tar gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus.
Mottagning 1 är en öppenvårdsmottagning som jobbar mot barn och ungdomar som bor i östra delar av Värmland vilket innefattar kommunerna Hammarö, Kristinehamn, Filipstad och Storfors samt delar av Karlstad. Vi är en tvärprofessionell arbetsgrupp bestående av enhetschef, teamledare, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och vårdadministratörer. Tillsammans bildar vi ett glatt gäng med ett positivt och öppet arbetsklimat.
Vi önskar nu ytterligare en sjuksköterska som kan komplettera vårt team. Vi erbjuder ett varierande arbete där vi tar ett gemensamt ansvar för patienterna och tar till vara på våra olika kompetenser.
Som sjuksköterska på vår mottagning har du en central roll i arbetet med att följa upp och utvärdera patienters läkemedelsbehandling, både genom besök och via telefon.
Du planerar och bokar självständigt dina uppföljningar - både egna patientbesök och tider till läkare. Du finns tillgänglig för rådgivning och stöd via telefon och 1177 och bidrar med din medicinska kompetens i det tvärprofessionella teamet. I arbetet ingår att göra självständiga bedömningar av patienters mående och situation samt att delta i behandlingskonferenser och vid behov, samverkansmöten med andra aktörer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri. Erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller arbete med barn och ungdomar ses som meriterande.
Vi ser att du som person har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du uppskattar ett självständigt arbete. Du planerar ditt arbete på ett effektivt sätt, arbetar bra med komplexa frågor, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
