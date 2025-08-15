Sjuksköterska till Mobilt Team vuxenpsykiatri i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till oss på Mobilt Team i Malmö! Här erbjuder vi dig ett spännande och omväxlande arbete där du ges möjlighet att regelbundet utveckla din kompetens både via utbildningsinsatser och handledning.
Mobilt Team vuxenpsykiatri är en enhet som arbetar med psykiatrisk öppenvård, måndag till fredag klockan 08.00 till 20.00. Våra patienter är bosatta inom Malmö kommun och hos oss tar vi emot uppdrag från vuxenpsykiatrins öppenvård samt heldygnsvård. Arbetet utförs till stor del via hembesök men även via mottagningsbesök och telefonkontakt. Mobilt Team erbjuder en snabb kontakt med nyligen utskrivna patienter från heldygnsvården samt patienter som av olika anledningar sviktar i sitt psykiska mående. Teamet består av sju medarbetare, varav fyra sjuksköterskor och tre undersköterskor.
Enheten ligger centralt i Malmö på Södervärn där det finns goda kommunikationsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med akuta och planerade hembesök, telefonstöd och rådgivning samt administrativa uppgifter. Vi gör psykiatriska bedömningar, inklusive suicidriskbedömningar, samt stödjande samtal och andra psykiatriska omvårdnadsinsatser. Din förmåga att möta varje situation med omtanke och professionalism är av stor vikt för oss.
Teamet består av kompetenta och professionella medarbetare som kompletterar varandra med olika erfarenheter och utbildningar. Vi arbetar utifrån motiverande samtal, ett förhållningssätt och en samtalsstil som vi ser ger goda resultat. Ett stort fokus för oss är att varje individ ska känna sig hörd och delaktig i sin vård, och teamet strävar hela tiden efter att hitta individuella lösningar för varje patient.
Vid hembesök arbetar vi alltid två kollegor tillsammans. Vi följer ett schema och tjänstgör även på helgdagar som infaller på måndagar till fredagar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då resor i tjänsten förekommer är giltigt B-körkort ett krav. Därtill ser vi gärna att du som söker har arbetslivserfarenhet inom psykiatriskt arbete. Det ses också som fördelaktigt om du har erfarenhet av att arbeta med motiverande samtal samt har kunskaper inom journalsystemet Melior.
Som person är du nyfiken, konstruktiv, självständig och flexibel. Vidare är du trygg i din roll som sjuksköterska och har känsla för teamarbete samt tycker om att arbeta tvärprofessionellt. Du har även förmåga att anpassa dig till olika situationer och miljöer som du möter i din arbetsvardag. Vi ser att ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Marie-Louise Selmer, Enhetschef Mobilt Team Vuxe Marie-Louise.Selmer@skane.se Jobbnummer
9459369